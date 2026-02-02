極致舒適，優異音效
戴上這款無線覆耳式耳機，享受真正舒適的聆聽體驗。您能獲得渾厚低音的豐富音效，播放時間長達 55 小時。
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極致舒適，優異音效 輕量覆耳式耳機 自然音效。超重低音 播放時間達 55 小時 清晰通話 輕巧舒適，可長時間配戴
這款覆耳式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。輕巧的襯墊頭帶可輕輕貼緊您的頭部，同時柔軟的角度可調式耳罩可確保絕佳的貼合度。每個耳罩都擁有優質 PU 皮革填料，可提供光滑且不傷肌膚的感受，不僅可提供長時間的舒適度，而且還易於維護。
超重低音模式可提供優質的音效
40 公釐驅動器可為您提供優質的音效，覆耳式貼合度可提供絕佳的被動噪音隔離效果。您可以享受最愛曲調的完整內涵。
播放時間達 55 小時搭配快速充電
這款無線耳機擁有達 55 小時的播放時間，足以讓您聆聽豐富的播放清單。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便有足夠電力讓音樂持續播放 10 小時。
穩固的藍牙多點連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
美觀便攜的平折設計
隨身攜帶！這些覆耳式無線耳機採用平折設計，哪裡都能帶著走。耳罩可平折，方便收納在口袋或包包裡。
左耳罩上有便利的多功能按鈕
左耳罩擁有可管理通話和控制播放的多功能按鈕，同時專用音量按鍵可提供直覺式的音訊調整。電源按鈕的位置經過精心設計以便快速開啟/關閉，可確保日常使用的輕鬆性。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，這些無線耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
112 dB (1K Hz) 喇叭直徑
40
mm
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
21.50
cm 包裝數
3 寬度
18.00
cm 總重
1.405
kg 高度
27.20
cm GTIN
1 48 95229 16639 1 淨重
0.65
kg 皮重
0.755
kg
便利
音量控制
是 控制類型
按鈕
功率
電池數量
1 入 音樂播放時間
Up to 55
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 10 hrs 電池重量 (總計)
9.6
g 電池容量 (耳機)
500
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
24.9
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
20.1
cm 深度
5.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 16639 4 總重
0.373
kg 淨重
0.216
kg 皮重
0.157
kg
產品尺寸
高度
19.76
cm 寬度
16.57
cm 深度
8.29
cm 重量
0.185
kg
配件
快速入門指南
是
設計
色彩
米色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
無效果 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下多功能按鈕 語音助理支援
是
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