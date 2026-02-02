輕巧舒適，可長時間配戴

這款覆耳式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。輕巧的襯墊頭帶可輕輕貼緊您的頭部，同時柔軟的角度可調式耳罩可確保絕佳的貼合度。每個耳罩都擁有優質 PU 皮革填料，可提供光滑且不傷肌膚的感受，不僅可提供長時間的舒適度，而且還易於維護。