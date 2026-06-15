安全無虞，樂趣無窮，出門在外也很方便

耳罩上具有色彩繽紛的 LED，以及有趣的無線音訊分享功能，這款兒童專屬的耳機令人愛不釋手。音量限制功能可保護年輕人的耳朵，還有特殊的外出模式，讓孩子即便在較吵雜的環境中也能安全地聆聽。