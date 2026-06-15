安全無虞，樂趣無窮，出門在外也很方便
耳罩上具有色彩繽紛的 LED，以及有趣的無線音訊分享功能，這款兒童專屬的耳機令人愛不釋手。音量限制功能可保護年輕人的耳朵，還有特殊的外出模式，讓孩子即便在較吵雜的環境中也能安全地聆聽。
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安全無虞，樂趣無窮，出門在外也很方便 耳罩式無線耳機 音量限制在 85 dB LED 燈。音訊分享 耐用且可折疊 安全無虞，樂趣無窮。家用與外出時的音量限制*
這款耳機經過特別設計，能為年輕人的耳朵提供額外保護，在家中或讀書時，耳機的聆聽音量限制為 75 dB。如果在外出時吵雜的環境中聆聽，父母可以使用飛利浦耳機應用程式設定 85 dB 的外出模式音量限制。*
適合兒童的舒適度，簡單易用
耳罩底部的圓形大控制按鈕讓孩子能輕鬆使用耳機，而較小的耳罩搭配柔軟的耳罩襯墊，讓配戴更舒適。襯墊頭帶可輕鬆調整以達到完美的貼合度，背面圓點設計可協助孩子清楚看見配戴耳機的方向。
LED 燈繽紛設計
耳罩內色彩繽紛的 LED 燈結合耳機的多色設計，讓這款耳機在各方面都脫穎而出。LED 燈可設定不同的發光色彩：適合想表達自我風格的孩子。
具備內容分級控制的飛利浦耳機應用程式
我們的輔助應用程式可用來設定播放時間限制，讓孩子不會超時聆聽。或者，您也可以使用應用程式，將耳機從 75 dB 的預設音量限制切換為 85 dB 的外出模式音量限制。
RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在本產品中使用消費後回收塑膠，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨及回收紙張印刷，包裝則由 FSC 認證回收紙板製成。
無線音訊分享功能讓樂趣加倍
如果孩子的朋友也有一副飛利浦 K4200 耳機，他們就能在耳機之間建立無線菊鍊以聆聽相同的音訊。一副耳機已連線至想要播放音訊的智慧型裝置，接著雙方都必須按下多功能按鈕四次，才能進入音訊分享模式。
堅固，耐用，可折疊
這款耳機採用耐用且無毒的材質製造，專為承受孩子日常嚴苛使用打造。不使用時，可以平折耳機以便放入抽屜中。您也可以將耳機向內收折，變為可輕鬆裝進口袋和包包的輕巧套組。
長效電池壽命與簡易的無線連線
從週末玩耍到做功課，這款耳機完全充電後 (透過隨附的 USB-C 纜線充電只需 2 小時) 能播放長達 45 小時。耳機上的專屬 BT 按鈕可讓孩子輕鬆與裝置配對，而多點連線功能則可讓孩子一次連線至多個裝置。
清晰通話讓您與親朋好友暢談
內建麥克風可讓孩子與親朋好友通話。專屬麥克風可接收講話聲音，而降噪演算法則可減少周遭環境的一些背景雜音。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
無論是觀賞電影或是聆聽音樂，均享絕佳音質！這款耳罩式兒童耳機具有 32 公釐大型驅動器，專為飛利浦獨特音感而調校。無論聆聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
32 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
112 dB (1kHz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
20.30
cm 包裝數
3 寬度
15.00
cm 總重
0.940
kg 高度
21.70
cm GTIN
1 48 95229 15897 6 淨重
0.43
kg 皮重
0.51
kg
便利
音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕 音量限制 (最大 85 dB)
是
功率
電池數量
1 入 音樂播放時間
45
小時 通話時間
19 小時 充電時間
2
小時 電池重量 (總計)
6.5
g 電池容量 (耳機)
300
mAh 待機時間電池壽命
180 days 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
21.7
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
18.8
cm 深度
4.6
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15897 9 總重
0.262
kg 淨重
0.144
kg 皮重
0.118
kg
產品尺寸
高度
18.00
cm 寬度
16.00
cm 深度
4.00
cm 重量
0.129
kg
配件
快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
洋紅紫色 配戴方式
耳罩式 折疊式設計
平折/向內收折 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20595 6
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
包含 12% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492
*根據 EN 50332 安全聆聽標準，在正常模式下音量限制為 75 dB，在外出模式下為 85 dB。
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