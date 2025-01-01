簡單易用，聆聽效果極佳
這套精巧的迷你音響可讓您的居家聆聽體驗更上一層樓，多虧它獨立的書架型揚聲器，能帶給您絕佳的立體聲音效！輕鬆串流音樂與 Podcast、收聽 FM 收音機、播放 CD 等等。
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簡單易用，聆聽效果極佳 低音反射式喇叭 20 W 藍牙 5.4 FM、CD、USB、音訊輸入 飛利浦家庭娛樂應用程式。簡單音效控制
您甚至無需從椅子起身即可獲得音樂、Podcast 和廣播節目的最佳音效！下載我們的應用程式，您可以使用智慧型裝置輕鬆選擇您想要的音效風格、在來源之間切換等。
再生塑膠製成。負責任的包裝
在這個迷你音響中使用的所有塑膠都是回收再生的材質，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上，並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。
鍾愛的一切，絕佳立體聲音效
由於書架型揚聲器充分利用了音響強大的 20 W (RMS) 輸出、3 吋低音喇叭和低音反射連接埠，您將享受清脆且清晰的立體聲音效和深沉的低音。數位音效控制可讓您從預設音效風格 (從音樂到廣播劇) 中進行選擇，您將始終獲得適合您正在聆聽的內容的最佳音效。
經典 CD 曲目、收音機、串流等等
音樂、Podcast、新聞、戲劇、體育—這個清單是無窮無盡的！您可以透過藍牙串流您的聲音、收聽 FM 收音機或透過 USB 連接到隨身碟或透過音訊來源連接到電唱盤等其他來源。20 組預設電台的數位收音機調諧器可提供清晰的收訊，CD 播放機可讀取 MP3 CD 和錄製的 CD。
藍牙 5.4 提供更好的音效和 Auracast 串流
支援藍牙 LE 音訊和 LC3 轉碼器，可在串流時提供大幅提升的音效品質。也支援 Auracast，因此您可以從相容的智慧型裝置串流到迷你音響和其他與 Auracast 相容的喇叭。
輕巧古典的立體聲設計
憑藉其巧妙的雙色調中央裝置與喇叭櫃，這款漂亮的迷你音響重現經典 Hi-Fi 音響的設計。精巧的結構使該音響可以輕鬆放置在家中，並且在裝置的正面擁有播放和選擇來源的按鍵。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
加強音效 音量控制
旋轉鈕 頻率反應
66 Hz - 20 kHz 音效模式 最大輸出功率 (RMS)
20 W 喇叭阻抗
6 歐姆
喇叭
全音域驅動器直徑
3 吋 全音域驅動器數量
2 驅動器配置
全音域 聲道數量
2.0
連線能力
USB
USB 主機 藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 藍牙範圍
30 公尺或 100 英尺視距 音訊輸入
3.5 公釐 DLNA 標準
n.a. 智慧居家
n.a.
音訊播放
光碟播放模式
快速快轉/倒帶
搜尋下一首/前一首曲目
重複播放/隨機播放/編排播放 播放媒體
CD
CD-R/RW
MP3-CD
USB 隨身碟 USB 直接播放模式
快速倒帶/快轉
播放/暫停
前一首/下一首
重複播放
隨機
停止 音訊支援格式
MP3、WMA、WAV、FLAC 最大取樣率
24 位元/48 kHz
調諧器/接收/傳送
天線
FM 固定式低耗損電纜連接天線 調諧器波段 記憶選台
20 (FM) RDS
有。 調諧器增強功能 調諧器類型
數位
便利
時鐘 遙控器
是 載入裝置類型
唱盤 顯示類型
LED 顯示幕 睡眠定時器
是 鬧鐘數量
1 鬧鐘
是、CD、FM、USB
相容性
智慧型手機/平板電腦應用程式控制
是
功率
電源供應
100-240VAC，50/60Hz
包裝尺寸
高度
31
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
底座 寬度
58
cm 深度
17.5
cm 內含產品件數
1 總重
4.7
kg 淨重
3.5
kg 皮重
1.2
kg
配件
附配件
遙控器 (附電池)
AC 電源線
快速入門指南
保固手冊 電源線
長度 1.5 公尺
設計
可壁掛
否 系統元件
尺寸
主裝置 (寬 x 高 x 深)
180x115.6x220.4
mm 主機重量
1.435
kg 喇叭裝置數
2 設備 (寬 x 高 x 深)
480x238x247 公釐 設備重量
3.355
kg 喇叭裝置 (寬 x 高 x 深)
150x240x126.5 公釐 喇叭重量 (每個裝置)
0.96
kg 內容物
箱內其他物品 遙控器 (附電池) AC 電源線 FM 天線 快速入門指南 保固手冊
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