鍾愛的一切，絕佳立體聲音效

由於書架型揚聲器充分利用了音響強大的 20 W (RMS) 輸出、3 吋低音喇叭和低音反射連接埠，您將享受清脆且清晰的立體聲音效和深沉的低音。數位音效控制可讓您從預設音效風格 (從音樂到廣播劇) 中進行選擇，您將始終獲得適合您正在聆聽的內容的最佳音效。