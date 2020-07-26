超迷你音響
隨時聆聽您喜愛的音樂
聆聽您串流的每個播客和播放清單的更多內容。重新發掘您的 CD 收藏或收聽廣播。這款外型經典的超迷你音響在較小房間的音效絕佳，而且可以透過 USB 或音訊輸入連接其他來源。
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隨時聆聽您喜愛的音樂 Bluetooth® CD、MP3-CD、USB、FM 充電用 USB 埠 18W 所有音樂一網打盡
這款時尚的超迷你音響可讓您透過藍牙串流播放清單及更多內容、播放 CD，以及收聽 FM 收音機。10 組預設電台的數位收音機調諧器可提供清晰的收訊，CD 播放機可讀取 MP3 CD 和錄製的 CD。
低音反射喇叭。更豐富的低音調
書架型喇叭可提供 3" 低音喇叭所帶來的清晰音效與優質低音，以及低音反射連接埠。18 W 的最大輸出可為小型空間帶來悅耳音效。非常適合家庭辦公室或臥室。
經典設計
雙色調中央裝置與喇叭櫃的組合重現 Hi-Fi 音響的設計。具有紋理的音量控制轉盤為操作增添令人滿意的類比感受。裝置正面擁有播放和選擇來源的按鍵。
數位音效控制。可選擇預設的音效風格
喜歡嘻哈或合唱音樂，還是交響樂或搖滾音樂劇？無論您喜愛哪一種，這款超迷你音響的數位音效控制功能都能讓您享受更多樂趣。從預設音效風格中挑選，讓您的音樂呈現最佳音質。
在家中放鬆自我
這款 AC 供電的超迷你音響不管擺在哪個房間都相當時尚。藍牙無線範圍為 10 公尺，且您可以透過 USB 埠為智慧型裝置充電。簡單易用的遙控器，讓您動動指尖就能使用主要功能。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
加強音效 音量控制
旋轉鈕 頻率反應
66-20000 Hz 音效模式 最大輸出功率 (RMS)
18W 喇叭阻抗
6 歐姆
喇叭
全音域驅動器直徑
3 吋 全音域驅動器數量
2 驅動器配置
全音域 聲道數量
2.0
連線能力
USB
USB 主機 藍牙版本
4.2 藍牙設定檔 藍牙範圍
10 公尺(開放空間) 音訊輸入
3.5 公釐 USB 充電
5V，1A DLNA 標準
n.a. 智慧居家
n.a.
音訊播放
光碟播放模式
快速快轉/倒帶
搜尋下一首/前一首曲目
重複播放/隨機播放/編排播放 播放媒體
CD
MP3-CD
USB 隨身碟
CD-R/RW USB 直接播放模式
快速倒帶/快轉
播放/暫停
前一首/下一首
重複播放
隨機
停止 音訊支援格式
MP3 最大取樣率
24 位元/44.1 kHz
調諧器/接收/傳送
天線
FM 固定式低耗損電纜連接天線 調諧器波段 記憶選台
10 (FM) RDS
否 調諧器增強功能 調諧器類型
數位
便利
時鐘 遙控器
是 載入裝置類型
唱盤 顯示類型
LED 顯示幕 睡眠定時器
是 鬧鐘數量
1 鬧鐘
是，鬧鈴、FM、CD
相容性
智慧型手機/平板電腦應用程式控制
否
功率
電源供應
100-240VAC，50/60Hz
包裝尺寸
高度
31.2
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
底座 寬度
57.7
cm 深度
18.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11110 3 總重
4.65
kg 淨重
3.59
kg 皮重
1.06
kg
配件
附配件
遙控器 (附電池)
AC 電源線
FM 天線
快速入門指南
產品保證書 電源線
長度 1.5 公尺
設計
可壁掛
否 系統元件
尺寸
主裝置 (寬 x 高 x 深)
180x121x247
mm 主機重量
1.6
kg 喇叭裝置數
2 設備 (寬 x 高 x 深)
500x238x247 公釐 設備重量
3.59
kg 喇叭裝置 (寬 x 高 x 深)
150x238x125 公釐 喇叭重量 (每個裝置)
0.96
kg 內容物
箱內其他物品 遙控器 (附電池) AC 電源線 FM 天線 快速入門指南 產品保證書
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