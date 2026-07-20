飛利浦耳機應用程式。耳塞式耳機的最佳夥伴

感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的 AI Neural EQ，可讓您使用指尖微調音效。您也可以開啟 Lo-Fi 音效或空間音效模式、使用應用程式來控制降噪功能、以動畫或桌布來自訂充電盒和進行其他操作。