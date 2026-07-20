耳塞式耳機
繽紛色彩結合動聽音樂，耳塞式耳機的搶眼造型搭配灑脫性格，為您帶來溫暖細膩的音質，圓形智慧充電盒放入口袋就能隨身攜帶，確保美好時光不間斷。您的日常、您的播放清單、您的步調，隨您掌握。
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耳塞式耳機 震撼音效，復古造型 智慧充電盒 適應性降噪 播放時間長達 42 小時 使用適應性降噪功能，讓您全神貫注
主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。
圓形智慧充電盒，讓您持續使用不間斷
這款智慧收納盒不僅是一個充電器，還能讓您控制來電、播放、降噪和 Auracast™，或開啟 Lo-Fi 音效模式。其甚至還能遠端觸發連線裝置上的攝影機來拍照。黑膠唱片、錄音帶和擴大機動畫選項可讓您變更充電盒 1.47 吋彩色觸控螢幕的外觀。
長達 42 小時的播放時間，讓享受更長久
關閉降噪功能時，充飽電即可享有 10 小時的播放時間，使用智慧充電盒可再享有額外 32 小時 (降噪功能開啟時可提供 7 小時播放時間，充電盒可再額外提供 23 小時)。如需快速充電，充電 15 分鐘，即可額外使用 3 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
透過 Bluetooth® 多點連線能力和 Auracast™ 保持同步
Bluetooth® 6.0 確保連線迅速穩定，同時支援 Auracast™，讓您在一路上也能收聽公共廣播。您可以同時連線至兩部 Bluetooth® 裝置，並透過我們的應用程式管理已連線的裝置。其亦支援 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。
為炎熱天氣和旅途風塵做好準備
一點灰塵、汗水和雨滴也無妨。有了 IP54 防塵和防水功能，這款耳塞式耳機的設計可讓您在一天的冒險中盡情享受美好時光。
更清楚的通話，身處吵雜場所也不受影響
這款耳塞式耳機擁有六麥克風設定，其中三個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，實現超清晰通話品質。即使身處嘈雜的咖啡店，您的聲音仍能清晰傳遞，通話對象不會受周遭環境雜音干擾。
飛利浦耳機應用程式。耳塞式耳機的最佳夥伴
感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的 AI Neural EQ，可讓您使用指尖微調音效。您也可以開啟 Lo-Fi 音效或空間音效模式、使用應用程式來控制降噪功能、以動畫或桌布來自訂充電盒和進行其他操作。
GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
震撼音效，搶眼色調。配戴舒適
80 年代色彩風格，現代化音效，結合可自由穿戴的貼合感。有了客製調校的驅動器和 SecureFit 質感耳塞，這款耳塞式耳機可呈現豐富且細節細膩的音效，同時帶來輕盈舒適的穿戴體驗。
溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、清晰的音質與渾厚的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
106 dB (1K Hz，179 mv) 驅動器類型
Dynamic
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
外紙箱
長度
27.50
cm 包裝數
24 pcs 寬度
23.00
cm 總重
3.5
kg 高度
25.00
cm GTIN
1 48 95229 17980 3 淨重
1.98
kg 皮重
1.52
kg
便利
音量控制
Yes 防水
IP54 飛利浦耳機應用程式支援
Yes TWS 適用的單聲道模式
Yes 韌體可更新
Yes 控制類型
Touch Google Fast Pair
Yes Microsoft Swift Pair
Yes
內紙箱
長度
12.80
cm 包裝數
3 pcs 寬度
10.50
cm 高度
11.00
cm 淨重
0.25
kg 總重
0.387
kg 皮重
0.137
kg GTIN
2 48 95229 17980 0
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
7 + 23
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
10 + 32
小時 快速充電時間
15 mins for 3 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
13.47
g 電池容量 (充電盒)
600
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
60
mAh
包裝尺寸
高度
12.1
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
3.7
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17980 6 總重
0.107
kg 淨重
0.082
kg 皮重
0.025
kg
配件
其他
1 pcs lanyard 快速入門指南
Yes 耳塞
6 副 (小/中/大各 2 副) 充電盒
是
設計
色彩
Yellow 配戴方式
In-ear 貼耳材質
Silicone 耳形貼合
In-ear 入耳貼合類型
Silicone ear tip
電信
用於通話的麥克風
3 mics on each side
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.00 x 6.00 x 3.05
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
1.96 x 2.06 x 2.37
cm 總重量
0.061
kg
UPC
UPC
8 40063 20848 3
ANC 功能
ANC 科技
Hybrid 感知模式
Yes 適應性 ANC
Yes ANC 適用麥克風
4 mic ANC (主動降噪)
Yes
語音助理
相容的語音助理
Apple Siri
Google Assistant 語音助理啟動
Multi-Function touch 語音助理支援
Yes
永續性
塑膠外殼
contains 52% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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