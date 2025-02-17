耳夾風格。開放式貼合設計。
這款真無線開放式耳機可以如耳夾般佩戴，讓您享受清晰音訊和全天舒適感。兩側耳機都輕巧但牢固地夾在耳朵上，開放式設計則方便兼顧外在世界與音樂饗宴。
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耳夾風格。開放式貼合設計。 真無線開放式耳機 耳夾風格 播放時間長達 28 小時 藍牙多點 耳夾造型開放式耳機。舒適佩戴一整天
這款開放式耳機會輕巧但牢固地夾住外耳，還有可調式接點能讓您調整夾緊程度，享受極致舒適。精密的空氣傳導驅動器可直接將聲音傳入耳道，但不會徹底佔據聽覺，方便您同時聽見當下周遭環境的聲音。
播放時間達 28 小時。薄型充電盒
充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳機放回充電盒 15 分鐘，就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。
穩定的藍牙多點連線能力
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連線兩個藍牙裝置。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
從環保出發的設計和包裝
我們不斷地努力，讓我們的供應鏈變得更永續和透明。我們不含塑膠的包裝使用 FSC 認證的回收紙板與大豆油墨。
IPX4 防潑濺且抗汗水
這款真無線開放式耳機採用極輕量設計，貼合舒適，還擁有 IPX4 等級，適合每天使用。產品完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
可自訂的貼耳式控制功能
耳機上方便的按鈕功能可播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。
飛利浦耳機應用程式可個人化您的耳機
您不只可以自訂貼耳式控制功能，還可以使用我們的輔助應用程式啟動動態低音、取得最新韌體更新、管理已連線裝置，甚至是聆聽應用程式內的音景。部分音景可與雙耳波差音一同播放，以助於您專注、放鬆或睡眠。您也能試試環境或自然音景。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
100 - 20,000 Hz 喇叭直徑
12 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
113 dB (1KHz，1mW) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
23.90
cm 包裝數
24 寬度
22.80
cm 總重
2.785
kg 高度
20.00
cm GTIN
1 48 95229 15918 8 淨重
1.44
kg 皮重
1.345
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
11.10
cm 包裝數
3 寬度
10.40
cm 高度
8.50
cm 淨重
0.18
kg 總重
0.315
kg 皮重
0.135
kg GTIN
2 48 95229 15918 5
功率
電池數量
3 音樂播放時間
7 + 21
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hour 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
11.2
g 電池容量 (充電盒)
450
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
51
mAh
包裝尺寸
高度
9.60
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.65
cm 深度
3.40
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15918 1 總重
0.085
kg 淨重
0.060
kg 皮重
0.025
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
是
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳夾 耳形貼合
開放式 入耳貼合類型
開放式貼合
電信
用於通話的麥克風
1 mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.55 x 2.77 x 3.92
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.60 x 2.70 x 1.95
cm 總重量
0.048
kg
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
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