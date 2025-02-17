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  • 耳夾風格。開放式貼合設計。 耳夾風格。開放式貼合設計。 耳夾風格。開放式貼合設計。

    2000 series 開放式真無線耳機

    TAQ2000BK/97

    耳夾風格。開放式貼合設計。

    這款真無線開放式耳機可以如耳夾般佩戴，讓您享受清晰音訊和全天舒適感。兩側耳機都輕巧但牢固地夾在耳朵上，開放式設計則方便兼顧外在世界與音樂饗宴。

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    提供:

    2000 series 開放式真無線耳機

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    • 真無線開放式耳機
    • 耳夾風格
    • 播放時間長達 28 小時
    • 藍牙多點
    耳夾造型開放式耳機。舒適佩戴一整天

    耳夾造型開放式耳機。舒適佩戴一整天

    這款開放式耳機會輕巧但牢固地夾住外耳，還有可調式接點能讓您調整夾緊程度，享受極致舒適。精密的空氣傳導驅動器可直接將聲音傳入耳道，但不會徹底佔據聽覺，方便您同時聽見當下周遭環境的聲音。

    播放時間達 28 小時。薄型充電盒

    播放時間達 28 小時。薄型充電盒

    充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳機放回充電盒 15 分鐘，就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。

    穩定的藍牙多點連線能力

    穩定的藍牙多點連線能力

    進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連線兩個藍牙裝置。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

    從環保出發的設計和包裝

    我們不斷地努力，讓我們的供應鏈變得更永續和透明。我們不含塑膠的包裝使用 FSC 認證的回收紙板與大豆油墨。

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    這款真無線開放式耳機採用極輕量設計，貼合舒適，還擁有 IPX4 等級，適合每天使用。產品完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

    可自訂的貼耳式控制功能

    耳機上方便的按鈕功能可播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。

    飛利浦耳機應用程式可個人化您的耳機

    您不只可以自訂貼耳式控制功能，還可以使用我們的輔助應用程式啟動動態低音、取得最新韌體更新、管理已連線裝置，甚至是聆聽應用程式內的音景。部分音景可與雙耳波差音一同播放，以助於您專注、放鬆或睡眠。您也能試試環境或自然音景。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      100 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      12 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      20 mW
      敏感度
      113 dB (1KHz，1mW)
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.4
      藍牙設定檔
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      SBC

    • 外紙箱

      長度
      23.90  cm
      包裝數
      24
      寬度
      22.80  cm
      總重
      2.785  kg
      高度
      20.00  cm
      GTIN
      1 48 95229 15918 8
      淨重
      1.44  kg
      皮重
      1.345  kg

    • 便利

      防水
      IPX4
      飛利浦耳機應用程式支援
      TWS 適用的單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      11.10  cm
      包裝數
      3
      寬度
      10.40  cm
      高度
      8.50  cm
      淨重
      0.18  kg
      總重
      0.315  kg
      皮重
      0.135  kg
      GTIN
      2 48 95229 15918 5

    • 功率

      電池數量
      3
      音樂播放時間
      7 + 21  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hour
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量 (總計)
      11.2  g
      電池容量 (充電盒)
      450  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      51  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      9.60  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9.65  cm
      深度
      3.40  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 15918 1
      總重
      0.085  kg
      淨重
      0.060  kg
      皮重
      0.025  kg

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒

    • 設計

      色彩
      黑色
      配戴方式
      耳夾
      耳形貼合
      開放式
      入耳貼合類型
      開放式貼合

    • 電信

      用於通話的麥克風
      1 mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸 (寬x深x高)
      6.55 x 2.77 x 3.92  cm
      耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
      2.60 x 2.70 x 1.95  cm
      總重量
      0.048  kg

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      多功能按鈕
      語音助理支援

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