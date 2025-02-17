播放時間達 28 小時。薄型充電盒

充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳機放回充電盒 15 分鐘，就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。