可靠的收音機、手電筒和備用電源

有了這款出色的小型手電筒收音機，您能應付一切。可伸縮天線可接收 AM 和 FM 廣播，強大的手電筒則能照亮前方。同時還設有 SOS 緊急警報功能。可透過電線、太陽能或手動充電。