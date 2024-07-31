可靠的收音機、手電筒和備用電源
有了這款出色的小型手電筒收音機，您能應付一切。可伸縮天線可接收 AM 和 FM 廣播，強大的手電筒則能照亮前方。同時還設有 SOS 緊急警報功能。可透過電線、太陽能或手動充電。
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可靠的收音機、手電筒和備用電源 精巧便攜的收音機 FM/AM 類比調頻 內建鋰電池 SOS 手電筒 精巧便攜的手電筒收音機
這款便利的可攜式收音機非常適合長期外出使用。可接收清晰收音機訊號、為其他裝置充電，並有強光手電筒可照亮前方。如遇緊急情況，甚至可以發出附帶閃光的響亮 SOS 警報。
內建鋰電池，使用 USB-C 充電
這款便利收音機不會讓您失望。使用隨附的 USB-C 纜線為收音機充電，充飽電後可以連續播放收音機 32 小時 (音量適中的情況下)。
使用太陽能或旋轉手把儲備電力
永遠不怕沒電！備用充電方法時刻待命，包括收音機上的太陽能板，您也可以旋轉裝置附帶的旋轉手把來充電。收音機也能使用 3 個 AAA 電池 (未隨附)。USB-A 連接埠可在緊急情況下使用收音機為其他裝置充電。
附帶聲響和閃光的 SOS 警報
這款小型收音機是艱困情況下的實用夥伴。它能產生響亮鮮明的 SOS 信號，幫助您吸引外界注意！只要按下按鈕，手電筒就會開始閃光，收音機還會發出響亮的警報。
可靠的 FM/AM 類比調頻
這款出色的小型收音機能萬全應對任何狀況。長型可延伸天線能讓您收聽音質絕佳的 AM 和 FM 收音機。清晰的螢幕、類比調頻和音量旋鈕，可讓您快速輕鬆地選擇電台和設定音量。
掛帶方便您隨身攜帶收音機
這款便利小型收音機具備可調式掛帶，可輕鬆提起和攜帶收音機。無論您前往何處，都能確保擁有可靠的照明、聲音和 SOS 警報。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
1 瓦 音效系統
單聲道 音量控制
旋轉鈕 (類比)
喇叭
全音域驅動器直徑
57 公釐 全音域驅動器數量
1
連線能力
藍牙
否 音訊輸入
否
調諧器/接收/傳送
調諧器波段 RDS
無
便利
旋轉手把充電
是 太陽能充電
是 手電筒
是 警報器
是
功率
電池類型 電池電壓
AAA 1.5 V (not included); Li-ion 3.7
V 電池數量
3 個 AAA 電池 (未隨附)；1 個鋰電池 供電類型
DC 輸入 (透過 Type-C USB 纜線) 充電輸出
USB-A
包裝尺寸
高度
10.7
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
底座 寬度
19.6
cm 深度
7.2
cm 內含產品件數
1 總重
0.565
kg 淨重
0.45
kg 皮重
0.115
kg
產品尺寸
高度
9
cm 寬度
15
cm 深度
6.8
cm 重量
0.39
kg
配件
附配件
手提帶
快速入門指南
安全保固聲明書
USB 纜線
鬧鐘
SOS 警報 (警報器)
是
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