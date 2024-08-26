盡情享受音樂
生活中最美好的事物往往很簡單。拿出耳機、聆聽音樂，出門吧！這幾款舒適的真無線耳塞式耳機具有出色音質、動態低音和口袋大小的充電盒，不分晝夜，適合天天使用。
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盡情享受音樂 舒適的人體工學設計 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 清晰通話 小巧舒適的耳塞式耳機，展現強勁低音
這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可獲得最佳音效。輕觸左耳塞啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
穩固的藍牙連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的播客內容，都沒有惱人的斷音。
搭配充電盒即享達 24 小時的播放時間
充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 18 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到 Podcast，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型 10 公釐驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
10 公釐驅動器，提供絕佳音效與強勁低音
10 公釐驅動器，提供絕佳音效與強勁低音
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
喇叭直徑
10
mm 驅動器類型
動態 阻抗
32 歐姆 敏感度
97 dB (1k Hz) 頻率範圍
20 - 20,000 Hz 最大輸入功率
10 mW
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
達 10 公尺 支援的編碼
SBC
外紙箱
包裝數
24 GTIN
1 48 95229 15139 7 長度
30.00 公分 寬度
16.00 公分 總重
2.350 公分 淨重
1.75 公斤 皮重
0.60 公斤 高度
20.00 公分
便利
防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
觸控
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 電池容量 (耳塞式耳機)
40 mAh 電池容量 (充電盒)
400 mAh 電池重量 (總計)
9.2 公克 音樂播放時間
6 + 18 小時 電池類型 (充電盒)
鋰聚合物 (內建) 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15139 0 高度
11 公分 寬度
9.5 公分 深度
3.6 公分 總重
0.087 公斤 淨重
0.073 公斤 皮重
0.014 公斤
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大)
設計
色彩
白色 入耳貼合類型
矽膠耳塞 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式
電信
用於通話的麥克風
1 mic
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
尺寸
耳塞尺寸 (寬x深x高)
3.20 x 2.10 x 2.10 公分 充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.00 x 2.80 x 4.70 公分 總重量
0.042 公斤
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