音效清晰無比
音效完美無比。這款真無線耳機使用 13 公釐驅動器，實現飽滿音效與震撼低音，還有人工智慧麥克風帶來清晰通話效果。搭配 IPX4 防潑濺且抗汗水等級，以及口袋大小的充電盒，提供 15 小時的播放時間。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
音效清晰無比 清晰的通話品質 13 公釐驅動器帶來震撼低音 舒適的人體工學設計 IPX4 防潑濺/抗汗水 自訂 13 公釐驅動器，實現飽滿音效與震撼低音
聆聽真實的聽覺饗宴。這款耳機採用自訂設計，搭配 13 公釐動態驅動器，帶來令人驚豔的聆聽體驗。驅動器的大功率容量能增強動態和低音，絕不漏拍。
別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 15 小時的播放時間
無論一天使用的時間有多長，這款耳機都能滿足您的需求。口袋大小的便利充電盒提供 5 小時的播放時間，以及額外 10 小時。
AI 麥克風可提供清晰的通話品質
不要讓來自外界的聲音干擾您的聆聽。這款耳機內建 AI 麥克風，使用先進的 AI 演算法來過濾您不想聽到的噪音，並確保清晰的通話品質。每次都能清楚聽見彼此的聲音。
符合人體工學設計的耳塞，提供全天候舒適感
這款舒適的耳塞可穩固地塞入耳道，創造出完美的密合效果，消除外部噪音，並不會對耳朵施加壓力，讓您長時間享受舒適的聆聽體驗。
IPX4 防潑濺且抗汗水
IPX4 等級加上強力 13 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此無需擔心臨時遇到下雨。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
13 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
98.2 dB (1k Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.3 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
26.5
cm 包裝數
24 寬度
22.2
cm 總重
2.972
kg 高度
24.5
cm GTIN
1 48 95229 13404 8 淨重
1.488
kg 皮重
1.484
kg
便利
防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
12
cm 包裝數
3 寬度
10.5
cm 高度
11.8
cm 淨重
0.186
kg 總重
0.332
kg 皮重
0.146
kg GTIN
2 48 95229 13404 5
功率
充電式
是 電池數量
3 個 音樂播放時間
5 + 10
小時 通話時間
5 小時 充電時間
2
小時 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
6.5
g 電池容量 (充電盒)
250
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
30
mAh
包裝尺寸
高度
11.8
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
3.7
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13404 1 總重
0.098
kg 淨重
0.062
kg 皮重
0.036
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白色 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
開放式貼合
電信
用於通話的麥克風
an AI mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
3.11 x 5.95 x 3.20
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
1.85 x 2.97 x 2.02
cm 總重量
0.037
kg
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。