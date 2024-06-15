音效清晰無比
聆聽完美的音效。這款真無線耳機採用 13 公釐驅動器，帶來豐富音效及強勁低音，而人工智慧麥克風則帶來清晰通話。配備 IPX4 防濺防汗效能，而口袋大小的充電盒可提供 21 小時的播放時間。
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音效清晰無比 清晰的通話品質 觸控式 舒適的人體工學設計 IPX4 防潑濺/抗汗水 自訂 13 公釐驅動器，實現飽滿音效與震撼低音
聆聽真實的聽覺饗宴。這款耳機採用自訂設計，搭配 13 公釐動態驅動器，帶來令人驚豔的聆聽體驗。驅動器的大功率容量能增強動態和低音，絕不漏拍。
別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 21 小時的播放時間
充飽電時可提供 7 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 14 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
AI 麥克風可提供清晰的通話品質
不要讓來自外界的聲音干擾您的聆聽。這款耳機內建 AI 麥克風，使用先進的 AI 演算法來過濾您不想聽到的噪音，並確保清晰的通話品質。每次都能清楚聽見彼此的聲音。
IPX4 防潑濺且抗汗水
IPX4 等級加上強力 13 公釐驅動器，讓您在任何天候下都能享受好聲音。這款耳機有防潑濺設計，即使碰上少許雨水或汗水都不受影響，因此無需擔心臨時遇到下雨。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
13 公釐 阻抗
32 歐姆 敏感度
96 分貝 (1K 赫茲) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.3 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
29.1
cm 包裝數
24 寬度
25.1
cm 總重
4.069
kg 高度
28.7
cm GTIN
1 48 95229 14826 7 淨重
1.176
kg 皮重
2.893
kg
便利
自動關機
有 音量控制
是 防水
IPX4
內紙箱
長度
13.7
cm 包裝數
3 寬度
11.7
cm 高度
12.9
cm 淨重
0.147
kg 總重
0.46
kg 皮重
0.313
kg GTIN
2 48 95229 14826 4
功率
充電式
是 音樂播放時間
6+15
小時 充電時間
1.5
小時 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池容量 (充電盒)
350
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
40
mAh
包裝尺寸
高度
14
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
底座 寬度
11
cm 深度
4.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 14826 0 總重
0.135
kg 淨重
0.049
kg 皮重
0.086
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，250 公釐
設計
色彩
白色 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
開放式貼合
電信
用於通話的麥克風
1
語音助理
相容的語音助理
Apple Siri 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
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