搜尋關鍵字

  • 盡情享受音樂 盡情享受音樂 盡情享受音樂

    真無線耳機

    TAT1209PK/97

    盡情享受音樂

    生活中最美好的事物往往很簡單。拿出耳機、聆聽音樂，出門吧！這幾款袖珍、舒適的真無線耳塞式耳機具有出色音質、動態低音和口袋大小的充電盒，不分晝夜，適合天天使用。

    查看所有優點

    提供:

    真無線耳機

    類似產品

    See all 真正無線耳機

    盡情享受音樂

    • 小巧耳塞。物超所值
    • 自然音效。動態低音
    • 口袋大小的充電盒
    • 清晰通話
    小巧舒適的耳塞式耳機，展現強勁低音

    小巧舒適的耳塞式耳機，展現強勁低音

    這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可獲得最佳音效。輕觸左耳塞啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

    穩固的藍牙連線

    穩固的藍牙連線

    進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的播客內容，都沒有惱人的斷音。

    口袋大小的充電盒

    薄型充電盒可輕鬆放入口袋，在不使用耳塞式耳機時提供保護，同時充電。單聲道模式代表您可以在一邊的耳塞充電時，依然能使用另一邊的耳機。

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。

    搭配充電盒即享達 18 小時的播放時間

    充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 12 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

    舒適貼合與便利的貼耳式觸控功能

    耳塞可輕柔穩固地塞入耳道，並搭配可互換式矽膠耳塞護套，讓您找到最適合的貼合度。耳塞上的觸控功能讓一切駕輕就熟：啟動超重低音加強功能、控制播放或接聽來電等，都能輕鬆操作。

    溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

    從音樂到播客，愛您所聽！這款真無線耳塞式耳機配備大型 10 公釐驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論您熱愛什麼，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      10 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      10 mW
      敏感度
      97 dB (-10 dbfs 1K Hz)
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.3
      無線
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      支援的編碼
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外紙箱

      長度
      24.2  cm
      包裝數
      24
      寬度
      21.8  cm
      總重
      2.355  kg
      高度
      19.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 13997 5
      淨重
      1.2  kg
      皮重
      1.155  kg

    • 便利

      防水
      IPX4
      TWS 適用的單聲道模式
      控制類型
      觸控

    • 內紙箱

      長度
      11.2  cm
      包裝數
      3
      寬度
      10  cm
      高度
      8.5  cm
      淨重
      0.15  kg
      總重
      0.258  kg
      皮重
      0.108  kg
      GTIN
      2 48 95229 13997 2

    • 功率

      充電式
      電池數量
      3 入
      音樂播放時間
      6 + 12  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量 (總計)
      7.5  g
      電池容量 (充電盒)
      300  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      40  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      9.3  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9  cm
      深度
      3.2  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 13997 8
      總重
      0.069  kg
      淨重
      0.05  kg
      皮重
      0.019  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳塞
      3 種尺寸 (小、中、大)
      充電盒
      充電纜線
      USB-C 纜線，200 公釐

    • 設計

      色彩
      粉紅色
      貼耳材質
      矽膠
      耳形貼合
      耳塞式
      入耳貼合類型
      矽膠耳塞

    • 電信

      用於通話的麥克風
      1 mic

    • 尺寸

      充電盒尺寸 (寬x深x高)
      5.80 x 3.59 x 2.52  cm
      耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
      2.23 x 1.79 x 2.19  cm
      總重量
      0.03  kg

    • 語音助理

      相容的語音助理
      語音助理啟動
      手動
      語音助理支援

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。