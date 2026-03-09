感受節拍，難以割捨的貼合感
戴上這款小巧的真無線耳機，盡情享受音樂。它輕盈舒適、穿著更貼合、音質出色。耳機擁有長達 24 小時的播放時間，並配備質感耳塞，即使全天佩戴也能確保耳機穩固貼合。
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感受節拍，難以割捨的貼合感 小巧耳塞。物超所值 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 舒適 SecureFit 耳塞 完美貼合的小型耳機，享受絕佳音效
SecureFit 質感耳塞帶給您更輕且更舒適的貼合感受，同時建立良好密合，傳遞更加音效。動態低音等功能讓您即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛曲調的震撼力。
Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對
與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Microsoft Swift Pair。
口袋大小充電盒，附吊繩孔*
小巧充電盒可輕鬆放入口袋，或可在吊繩孔* 裝上掛帶，將充電盒吊在包包或皮帶環上。單聲道模式代表在一邊的耳塞式耳機充電時，依然能使用另一邊的耳機。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 AI Neural EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。
GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。
搭配充電盒即享達 24 小時的播放時間
充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 18 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可減少周遭環境的一些背景雜音。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
105 dB (-10 dbfs，1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
23.50
cm 包裝數
24 寬度
21.70
cm 總重
2.45
kg 高度
20.50
cm GTIN
1 48 95229 17745 8 淨重
1.18
kg 皮重
1.27
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Microsoft Swift Pair
是
內紙箱
長度
11.00
cm 包裝數
3 寬度
10.10
cm 高度
9.00
cm 淨重
0.15
kg 總重
0.27
kg 皮重
0.12
kg GTIN
2 48 95229 17745 5
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
6 + 18
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
410
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh
包裝尺寸
高度
9.6
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
3.35
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17745 1 總重
0.073
kg 淨重
0.049
kg 皮重
0.024
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是
設計
色彩
白 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
1 mic
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
3.83 x 2.65 x 5.73
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
1.51 x 2.16 x 1.87
cm 總重量
0.034
kg
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
含有 64% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492
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