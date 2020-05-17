2000 series 耳塞式真無線耳機
隨時帶著走
真無線耳機，搭配能放入貼身牛仔褲口袋裡的充電盒，還有比這更實用的選擇嗎？這些防潑灑且抗汗水的耳塞式耳機具備優異音質，以及長達 12 小時的播放時間。
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IPX4 防潑濺且防汗水
小型的充電盒提供無限便利，這款真無線耳機也能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
超小型的充電盒可提供長達 12 小時的播放時間
出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 4 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 8 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。
安穩舒適的貼合度
6 公釐釹磁石驅動器實現絕佳音效，貼合輕巧的設計讓您能享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套，有助於找到舒適的耳內貼合度。
耳塞式耳機開關可控制音樂和通話
每個耳塞式耳機上都有一個按鈕，讓您輕鬆控制聆聽體驗。跳過或暫停曲目、接聽或拒接來電等。
輕鬆喚醒智慧型手機的語音助理
無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。
智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置
這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 喇叭直徑
6 公釐 振膜
PET 阻抗
16 歐姆 磁鐵類型
NdFeB 頻率反應
20 - 20000
Hz 敏感度
90
dB
連線能力
麥克風
內建麥克風 藍牙版本
5.1 藍牙設定檔 最大範圍
最長 10
m
外紙箱
長度
37.5
cm 包裝數
24 寬度
27.5
cm 總重
4.25
kg 高度
24.5
cm GTIN
1 48 95229 10989 3 淨重
0.768
kg 皮重
3.482
kg
便利
通話管理
內紙箱
長度
18.7
cm 包裝數
3 寬度
12.8
cm 高度
10.4
cm 淨重
0.096
kg 總重
0.5
kg 皮重
0.404
kg GTIN
2 48 95229 10989 0
功率
電池類型
鋰電池 充電式
是 音樂播放時間
4+8
小時 待機時間
50 小時 通話時間
3 小時
包裝尺寸
高度
18
cm 寬度
9.5
cm 深度
4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 10989 6 總重
0.153
kg 淨重
0.032
kg 皮重
0.121
kg
產品尺寸
高度
2.9
cm 寬度
5.5
cm 深度
3.7
cm 重量
0.032
kg
配件
快速入門指南
是 USB 纜線
USB (A 型對 C 型) 纜線 耳塞
3 種尺寸
設計
色彩
黑色
UPC
UPC
8 40063 20125 5
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