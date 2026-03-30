穩定的 Bluetooth® 多點連接與 Auracast™

Bluetooth® 6.0 確保連接迅速穩定，同時支援 Auracast™，讓您在一路上也能收聽公共廣播。您可以同時連接兩部 Bluetooth® 裝置，並透過我們的應用程式管理已連接的裝置；此外，如果您是 Windows 用戶，您將可盡享 Microsoft Swift Pair 功能帶來的便利。