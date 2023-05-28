音樂到通話，隨行一整天
自始至終！這款真無線抗噪耳塞式耳機的音效絕佳，還能降低風切聲。絕對能盡情沉醉在鍾愛的曲調之中，享受行動間的清晰通話。把充電盒放入口袋，整天安穩無憂。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
音樂到通話，隨行一整天 自然音質 降噪 行動間通話更清晰 藍牙 LE 音訊* 隨時聆聽音樂。降噪功能
降噪功能可阻隔外部噪音，包括風聲，讓您可以專注於音樂或通話。保持自動模式，或使用飛利浦耳機應用程式進行調整。想要聽到更多周遭環境音嗎？輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式。
行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音
通話時，專用麥克風會接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！
更優異的連線能力與音效。新一代藍牙*
這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼* 使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，愛您所聽！這款真無線耳塞式耳機配備大型 10 公釐驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論您熱愛什麼，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式
出門時將小型充電盒放入口袋，耳塞式耳機便能隨時就緒。不使用時也可保護周全，同時充電；單聲道模式則代表可以在其中一個耳機充電時使用另一邊的耳機。
多點連線與觸控
耳塞式耳機上的觸控操作讓一切變得簡單便捷，多點連線功能可同時連接兩台藍牙裝置 (iOS 或 Android)。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在快速運動或特別炎熱的日子戴著，也不怕些許汗水。
別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 21 小時的播放時間
充飽電時可提供 7 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 14 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
您可以使用飛利浦耳機應用程式自訂降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。等化器可讓您微調音效，並透過應用程式讓耳機軟體保持在最新狀態。
穩固舒適的耳內貼合度
柔軟的可互換式矽膠耳塞護套，讓您真正倍感舒適。耳套可穩固地插入耳道，形成完美的密合效果，有助於減少外部噪音。耳塞桿也很方便裝上與取下耳塞式耳機。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
5 mW 敏感度
95 dB (1k Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.3 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
29.5
cm 包裝數
24 寬度
25.5
cm 總重
3.83
kg 高度
27.7
cm GTIN
1 48 95229 13161 0 淨重
1.584
kg 皮重
2.246
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
內紙箱
長度
13.7
cm 包裝數
3 寬度
11.7
cm 高度
11.9
cm 淨重
0.198
kg 總重
0.41
kg 皮重
0.212
kg GTIN
2 48 95229 13161 7
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
7 + 14
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
11.5
g 電池容量 (充電盒)
400
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
55
mAh
包裝尺寸
高度
13
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
11
cm 深度
4.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13161 3 總重
0.113
kg 淨重
0.066
kg 皮重
0.047
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
an AI mic 風切抑制
是
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.28 x 2.81 x 3.54
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.52 x 2.14 x 2.55
cm 總重量
0.045
kg
UPC
UPC
8 40063 20311 2
ANC 功能
ANC 科技
混合 感知模式
是 ANC (主動降噪)
是 自動風切抑制功能
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
手動 語音助理支援
是
需要更新軟體。有最新的軟體版本可用時，飛利浦耳機應用程式會通知您。
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