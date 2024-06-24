隨時隨地沉醉其中
有了這款可即時應對環境條件的抗噪真無線耳塞式耳機，無處不是沉醉聆聽的完美地點。音樂、影片和通話都能展現深沉低音，音效優異，即使以低音量聆聽也不例外。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
隨時隨地沉醉其中 降噪 Pro 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 播放時間長達 24 小時 身歷其境的降噪 Pro
主動式消噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
這款真無線耳塞式耳機的音效絕佳，不需要調高音量，即可從其 10 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛低音音場所帶來的震撼力。
隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式
外出時只需帶上口袋大小的精巧充電盒，耳塞式耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。透過單聲道模式，您可在使用任何一邊耳機的同時，為另一個耳機充電。
播放時間達 24 小時 (開啟降噪功能時為 18 小時)
開啟降噪功能時，充飽電即可享有長達 6 小時的播放時間，使用充電盒可再享有額外 12 小時 (降噪功能關閉時可提供 8 小時播放時間，充電盒可再額外提供 16 小時)。如需快速充電，請為耳塞式耳機充電 15 分鐘，即可額外使用一小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時可清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
可自訂的貼耳式觸控功能
方便的貼耳式觸控功能可降噪、播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。
飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
除了自訂觸控功能外，我們的耳機應用程式能讓您關閉適應性降噪功能並自行控制音量。您也可以使用應用程式，讓耳塞式耳機韌體保持在最新版本、或管理連線裝置，另外還有應用程式內等化器。
IPX4 防潑濺且抗汗水
這款真無線耳塞式耳機擁有 IPX4 等級，完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。
更優異的連線能力與音效。新一代藍牙
這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 喇叭直徑
10 公釐 驅動器類型
動態 阻抗
16 歐姆 敏感度
104 dB (1K Hz) 頻率範圍
20 - 20,000 Hz 最大輸入功率
10 mW
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
外紙箱
長度
23.50
cm 包裝數
24 寬度
22.50
cm 總重
2.996
kg 高度
25.50
cm GTIN
1 48 95229 15282 0 淨重
1.58
kg 皮重
1.416
kg
便利
音量控制
是 防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
內紙箱
長度
10.90
cm 包裝數
3 寬度
10.30
cm 高度
11.50
cm 淨重
0.20
kg 總重
0.317
kg 皮重
0.117
kg GTIN
2 48 95229 15282 7
功率
充電式
是 電池數量
3 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
6+12
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
8+16
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池容量 (耳塞式耳機)
58 mAh 電池容量 (充電盒)
420 mAh 電池重量 (總計)
9.81 公克
包裝尺寸
包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15282 3 高度
12.5 公分 寬度
9.5 公分 深度
3.4 公分 總重
0.093 公斤 淨重
0.066 公斤 皮重
0.027 公斤
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
尺寸
耳塞尺寸 (寬x深x高)
4.00 x 2.50 x 3.10 公分 充電盒尺寸 (寬x深x高)
6.20 x 2.80 x 3.60 公分 總重量
0.045 公斤
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