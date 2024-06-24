隨時就緒。口袋大小的充電盒與單聲道模式

外出時只需帶上口袋大小的精巧充電盒，耳塞式耳機即隨時可供使用。不使用時，充電盒可保護耳機並持續充電。透過單聲道模式，您可在使用任何一邊耳機的同時，為另一個耳機充電。