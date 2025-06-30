隆重介紹 Stevie
黑膠單曲與 LP、留聲機唱片、播放清單。復古的 Bluetooth® 唱機讓您沉浸其中，旋轉和播放效果同樣出色。派對甚至無需自備喇叭，這款播放機內建立體聲喇叭。
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隆重介紹 Stevie 復古設計，現代音質 3 段速唱盤 Bluetooth® 5.4 低音反射式喇叭 復古外型，現代音色
這款唱盤看起來或許像您叔叔的露臺，但它渾厚、溫暖的音質和現代功能，可一點也不過時。多合一設計可完美融入書桌和床頭櫃，再加上便利的 Bluetooth® 和夥伴應用程式，讓您輕鬆聆聽黑膠唱片。
3 段速皮帶驅動唱盤。可播放所有唱片
無論是從二手市場尋找到的唱片還是您最珍藏的限量版唱片，您可以播放 33 1/3 和 45 轉唱片，甚至是古早的 78 rpm 留聲機唱片。只要滑動選擇器選取想要的速度，就可以坐下放鬆沉浸在音樂之中。
想要串流音樂也沒問題。雙向 Bluetooth® 和 Auracast™
雙向 Bluetooth® 連線可將播放清單串流到唱盤的內建喇叭，或者用無線喇叭或耳機播放唱片。您也可以將此唱片播放器的音樂廣播到不限數量的 Auracast™ 相容喇叭。
內建喇叭渾厚的立體聲音效
Stevie 具備兩個 2.5” 全音域驅動器和低音反射連接埠，足以讓音樂迴盪在一個小房間中。在渾厚、溫暖的立體聲音質中坐下放鬆聆聽或隨音樂起舞，既不會犧牲低音也不會在提高音量時出現失真。
可替換唱針、可拆卸防塵套、自動停止
隨附的 Audio-Technica ATN3600L 唱針軌跡穩定，讓音軌聽起來清晰如初，且可在需要時加以更換。自動停止功能可防止唱片在播放完畢後繼續旋轉，也有助於減少唱針磨損。您可以取下防塵套，以更輕鬆的操作唱臂，或單純欣賞 Stevie 的造型。
隨意連接。輔助輸出、音訊輸入、耳機輸出
連接埠包含一個 RCA 輔助輸出孔，可連接至 Hi-Fi 設定，以及一個 3.5 mm 耳機輸出孔，可連接至有線耳機。還有一個音訊輸入連接埠，可讓您連接 CD 或 MP3 播放機等外部裝置，並使用 Stevie 的內部喇叭來播放音樂。
飛利浦娛樂應用程式。簡單音效控制
下載我們的夥伴應用程式，您就能用智慧裝置從數位音效控制選單選取預設音效類型、微調等化器中的低音和高音音頻，或建立自訂的 EQ 設定：最適合個別調整，調出符合您最愛類型的曲調。
RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
在此產品使用，我們使用消費後回收塑膠，並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上，並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率 (RMS)
6W (唱頭), 12W (BT，音訊輸入) 加強音效
數位音效控制
低音反射式喇叭系統
高音及低音控制
自訂等化器 (使用應用程式) 音量控制
旋轉鈕 頻率反應
60Hz - 20kHz 輸出功率 (最大)
12W (唱頭), 24W (BT，音訊輸入) 音效模式 喇叭阻抗
6 歐姆
喇叭
全音域驅動器直徑
2.5 吋 全音域驅動器數量
2 驅動器配置
單向 聲道數量
2.0
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 藍牙範圍
視線所及，10 公尺或 30 英呎 耳機插孔
1x 3.5 公釐 音訊輸入
1x 3.5 公釐 DLNA 標準
n.a. 多喇叭連接
是 多喇叭情境 多喇叭技術
Auracast 智慧居家
n.a. 輔助輸出
1x RCA (L/R)
音訊播放
播放媒體
便利
按鈕與控制器
電源開/關
主機音量
來源切換
播放/暫停
前一首/下一首曲目
Auracast
BT 輸出
相容性
智慧型手機/平板電腦應用程式控制
是
功率
電源供應
100-240VAC，50/60Hz 待機消耗功率
<0.5W
包裝尺寸
高度
25.5
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
底座 寬度
49.5
cm 深度
40.4
cm 內含產品件數
1 總重
6.25
kg 淨重
4.5
kg 皮重
1.75
kg
配件
附配件
交流/直流變壓器
快速入門指南
保固手冊
安全保固聲明書
唱片墊
45 rpm 轉接器
尺寸
主裝置 (寬 x 高 x 深)
420x179x348
mm 主機重量
4.35
kg
永續性
塑膠外殼
包含 30% RCS 認證消費後回收丙烯腈丁二烯苯乙烯共聚物 TE-00132492
唱盤
唱盤類型
自動停止 驅動方法
皮帶驅動 支援的唱片尺寸 旋轉速度 (rpm) 觸控筆
可替換 防塵蓋
可拆卸
Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。
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