復古外型，現代音色

這款唱盤看起來或許像您叔叔的露臺，但它渾厚、溫暖的音質和現代功能，可一點也不過時。多合一設計可完美融入書桌和床頭櫃，再加上便利的 Bluetooth® 和夥伴應用程式，讓您輕鬆聆聽黑膠唱片。