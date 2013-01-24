飛利浦的廚房家電用品部門認為，對於想要擁有健康美好生活並盡情享受人生的人們而言，食物與其料理方式至關重要。
我們致力於尋覓卓越且實際的解決方案，希望透過新鮮有趣又鼓舞人心的方式，協助世界各地的人們更願意經常動手製作美味無比的食物。
讓我們啟發靈感，發掘更健康可口、更有效率的烹調方式！
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食譜。
靈感與秘訣
飛利浦的廚房家電用品部門認為，對於想要擁有健康美好生活並盡情享受人生的人們而言，食物與其料理方式至關重要。
我們致力於尋覓卓越且實際的解決方案，希望透過新鮮有趣又鼓舞人心的方式，協助世界各地的人們更願意經常動手製作美味無比的食物。
讓我們啟發靈感，發掘更健康可口、更有效率的烹調方式！
「我真的很愛喝湯！因為可以任意加入大量蔬菜。如果能善用飛利浦湯品調理機的話，煮湯就更輕鬆了，只需要 20 分鐘，就能做出自己最喜愛的蔬菜湯，還能加入其他的健康食材。除了湯品以外，飛利浦湯品調理機也能用來製作美味的 (優格) 冰淇淋或冰沙。」
「擁有飛利浦廚房料理機，等於是多出 2 個廚房好幫手。不只可以用廚房料理機來攪麵團，還能混打鮮奶油或蛋白。如果您也跟我一樣熱愛烘培，就必須入手這台廚房料理機！除了混打和攪拌之外，也能用來將食材切成健康的沙拉、攪打冰沙，甚至絞肉！」
「您是不是也喜歡在家享受炸物，卻總是因為有害健康、難聞異味、難以清潔等油炸鍋的缺點而感到頭大？快試試看飛利浦健康氣炸鍋！運用空氣達到更健康的氣炸效果，絕對是理想的解決方法！您知道健康氣炸鍋還有哪些用途嗎？烘焙、燒烤和烘烤。您甚至能用一台健康氣炸鍋備妥一頓大餐。我提供的美味健康氣炸鍋食譜，保證讓您驚嘆連連。」
飛利浦健康氣炸鍋應用程式提供 200 種以上的食譜，讓家中大廚每天都能變出美味健康的料理，靈感源源不絕。
您可以下載 iOS 版或 Android 版的應用程式。