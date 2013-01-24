飛利浦的廚房家電用品部門認為，對於想要擁有健康美好生活並盡情享受人生的人們而言，食物與其料理方式至關重要。

我們致力於尋覓卓越且實際的解決方案，希望透過新鮮有趣又鼓舞人心的方式，協助世界各地的人們更願意經常動手製作美味無比的食物。

讓我們啟發靈感，發掘更健康可口、更有效率的烹調方式！