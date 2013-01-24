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飛利浦

Carrot and Ginger Juice with Lime

份量 1 persons, 準備時間: 5 minutes
0-30 分鐘
果汁機
蔬菜
無堅果
素食主義者
無乳糖牛奶
不含乳製品
水果
飲品和冰品

食材

  • 3-4 carrots
  • 1 cm fresh ginger
  • 1/2 lime

做法

  • Peel the carrots and the ginger using a vegetable peeler.
  • Place the carrot and ginger in the juicer (speed 2). Serve immediately with lime juice to taste.
Carrot and Ginger Juice with Lime

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