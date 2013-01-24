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父母必備的奶瓶餵哺高效指南


奶瓶加熱器與消毒鍋

就像生活中許多偉大的事情一樣，效率不會自然產生，您必須要有計劃！如果您是使用奶瓶餵哺的家長，本指南將告訴您如何保持整潔又不會手忙腳亂：從到底需要多少用具，到準備與餵哺時的實用技巧，應有盡有。

有哪些必需品？

讓我們從基本開始。您到底需要幾個嬰兒奶瓶？還要什麼配件呢？

 

理想的起點：

 

  • 六個嬰兒奶瓶與奶嘴和瓶蓋 
  • 奶瓶刷 
  • 吸乳器 (如果您打算要集乳)
  • 嬰兒奶瓶消毒鍋與加溫設備

 

您需要的奶瓶大小及奶嘴流量取決於寶寶的年齡，因此請參考包裝上的年齡指標。我們建議每 3 月更換一次奶嘴。

 

還有請記得考慮到其他的照顧者。許多媽媽發現，如果在外出時請別人幫忙餵奶，多準備幾個奶瓶是很方便的。

 

準備和餵哺的簡單方法

這裡有一些方法，可以讓餵哺寶寶的準備工作變得快速又簡單。

 

  • 在乳汁儲存容器上貼好標籤，就能很容易知道什麼東西會在什麼時候過期
  • 知道您的乳汁儲存規則，以避免浪費任何乳汁
  • 如果您要出門，使用微波蒸氣消毒包節省手提包空間 (我們的可以重複使用 20 次)
  • 利用電子蒸氣消毒鍋，減少廚房的雜亂和工作
  • 使用嬰兒奶瓶消毒鍋來消毒安撫奶嘴、吸乳器和固齒環
  • 使用嬰兒奶瓶加熱器來解凍並溫和均勻的加熱乳汁，可節省力氣並保持品質
  • 只加熱寶寶需要的乳汁份量以避免浪費
  • 讓全家人都能參與餵哺，與寶寶建立親密感，也能讓媽媽可以休息一下！

 

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