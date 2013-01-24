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Philips Sonicare ProResults

標準型音波震動牙刷刷頭

HX6011/02
Sonicare
Sonicare
  • 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。 優異效能。* 品質保證。
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    Philips Sonicare ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

    HX6011/02

    優異效能。* 品質保證。

    飛利浦 Sonicare ProResults 專業刷頭系列是我們的旗艦牙刷刷頭之一，不論 Sonicare 是您的舊愛或新歡，都適合想以卓越價值擁有極致 Sonicare 清潔體驗的使用者。 查看所有優點

    Philips Sonicare ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

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    Philips Sonicare ProResults 標準型音波震動牙刷刷頭

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    相容的產品

    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：
    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      優異效能。* 品質保證。

      卓越價值展現優異效能

      • 1 組
      • 標準型
      • 一按即用
      • 徹底清潔
      飛利浦 Sonicare 效能絕佳

      飛利浦 Sonicare 效能絕佳

      此飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的貼面設計能自然貼合牙齒形狀，徹底清潔死角部位。

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍

      牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍

      本刷頭的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 2 倍

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術

      飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

      本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。

      每日例行的最佳口腔保健

      每日例行的最佳口腔保健

      效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

      初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        1 支 ProResults 專業刷頭系列標準型刷頭

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • 2 系列牙菌斑防禦
        • 3 系列牙齦健康
        • DiamondClean 鑽石靚白系列
        • EasyClean 簡易清潔系列
        • FlexCare 頂級保養系列
        • FlexCare 白金系列
        • FlexCare+ 頂級保養系列
        • 兒童專用
        • HealthyWhite 健康靚白系列

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        白色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        標準型

      • 對健康有益

        清除牙菌斑
        牙菌斑清除效果提高達 2 倍*

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

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