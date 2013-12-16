Philips Sonicare InterCare 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能。*更加深入牙縫。
飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列非常適合想要對付牙縫間累積齒垢的人們使用，有助於減緩牙齦出血和發炎問題，讓您展現健康美麗的笑容。
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Philips Sonicare InterCare 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能。*更加深入牙縫。 深入齒縫，徹底清潔難以深入的部位 2 週後即可改善牙齦健康
InterCare 刷頭具有濃密超長的高品質刷毛，可深入齒間縫隙，有效對付隱密的牙菌斑。經臨床證明，2 週後即可減少牙齦出血與發炎。
獨特設計，可深入齒縫，徹底深層清潔
飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭的特長極密刷毛可深入齒間縫隙及其他難以清潔的部位，有效對付隱密的牙菌斑。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
飛利浦 Sonicare InterCare 齒間清潔刷頭系列刷頭經臨床證明，使用四週後，齒縫間的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
每日例行的最佳口腔保健
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
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技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中 色彩
白色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
HealthyWhite+ 健康靚白系列
2 系列牙菌斑防禦
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
EasyClean 簡易清潔系列
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
內附配件
刷頭
3 InterCare 齒間清潔刷頭系列標準型
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 牙齦健康
2 週後改善牙齦健康
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