提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果

初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。