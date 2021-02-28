A3 Premium All-in-One 標準型音波震動牙刷刷頭
一支刷頭完善照護
A3 Premium 多功能刷頭是讓牙齒更乾淨潔白***、牙齦更健康的絕佳選擇。只要 2 週** 這款刷頭就能去除 20 倍以上的牙菌斑*、減少高達 100% 的牙垢**，並擁有多達 15 倍的牙齦潔淨效果
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
A3 Premium All-in-One 標準型音波震動牙刷刷頭
一支刷頭完善照護 絕不妥協的清潔功能 1 組 標準型 一按即用 BrushSync 已啟用 清除難以處理部位的牙菌斑，效果超過 20 倍以上*
無論您有哪種刷牙習慣，我們都能提供最佳的牙菌斑清除效果****。頂級多功能刷頭具有精確的彎角刷毛，經特殊設計可發揮最大的牙菌斑清除效果。
刷毛形狀，專為呈現您的笑容所設計
曲面設計有助於刷毛精準接觸到所需的區域。我們透過嚴謹的開發，打造出能提供卓越口腔照護的全方位體驗。
不到兩天，牙垢清除率高達 100%***
具備三角尖端的設計，可輕柔刷去污漬，比圓頭刷毛更有效。此造型更能貼合牙齒表面以有效去除污漬。
只要兩週即能擁有多達 15 倍的牙齦潔淨效果**
即使是對準牙齒，刷頭的超長側刷毛也能溫和地刷牙齦線。刷毛也可彎折，以協助減緩過度壓力。
音波震動潔牙：有效清潔的一門學問
音波震動技術可清除牙菌斑 – 有效且溫和的清潔指標。多達 62,000 次刷毛動作與流體潔牙作用力，會在您刷牙時清潔難以觸及的部位，讓口腔無比清爽乾淨。
由專家為您量身打造
這款多功能刷頭是我們有史以來最全方位的研發成果。我們結合了牙科專家、口腔保健專家、工程師和設計師的專業知識，促成了全方位刷頭的誕生。
一按即用設計，能輕鬆更換刷頭
A3 頂級多功能刷頭與您的飛利浦 Sonicare 一按即用握把可完美嵌合 (請參閱下方清單)。只要按一下，即可輕鬆更換與清潔。
更換提醒可讓您常保最佳清潔效果
刷頭在使用 3 個月後的效果會降低，但 BrushSync 功能會在這之前提醒您。啟用 BrushSync 的牙刷可掌握您的使用狀況，並在需要更換時通知您。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
柔軟 色彩
黑色 刷頭材質
柔軟有彈性的橡膠側邊 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型 Smart Brush Head Recognition
是
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean 9000
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
ExpertClean
ExpertResults
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
Prestige 9900
ProtectiveClean 不適用於
Philips One、Essence
內附配件
刷頭
3 個 A3 Premium 多功能
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
與手動牙刷相較 * 與在 6 週內使用手動牙刷相較 ** 在實驗室測試中與手動牙刷比較 **** 以初始實驗室研究為根據
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。