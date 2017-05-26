Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動62,000次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。
DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備5種潔牙模式，以及3段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能5倍去除牙漬，3天讓牙齒有感亮白！
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建議零售價格: NT$8,990.00
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9500 鑽白極淨智能鑽石音波電動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌* 三大智能感應科技 X 潔牙APP 5種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔) 4款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器 3段強度 3 天內齒垢清除效果提升 100%*
深層清潔需要特殊方式達成，而 C3 刷頭中間的五邊形高密度硬刷毛，能讓牙齒更潔淨亮澤，三天內齒垢清除效果就能提升 100%。比起手動牙刷，更能清除 10 倍以上的牙菌斑。
Sonicare 流體潔牙作用力
飛利浦 Sonicare 牙刷每分鐘刷毛震動 62,000 次，溫和有效地清潔、照顧牙齒與牙齦。Sonicare 流體潔牙作用力讓刷毛深入齒間和牙齦曲線進行清潔。
壓力感測器有助保護您的牙齦
Sonicare 電動牙刷機座配有環狀指示燈，在您刷牙力道過大時會提醒您。提示燈亮起時，放輕刷牙力道，保護您的牙齦。
選擇最適合您的清潔方式
共 15 種刷牙設定，提升您的口腔保健體驗。無論需要深層清潔或是重點加強，這支電動牙刷都能辦到。有五種模式可選擇：清潔、亮白+、牙齦保健、深層清潔+ 和潔舌模式，且能調整三種強度等級，提供個人化潔牙體驗。
即時回饋與刷牙深入分析
讓 Sonicare 牙刷和應用程式助您達成口腔保健目標。兩者相輔相成，提供刷牙指引、即時回饋和深入分析，讓您改善刷牙習慣。有了進階的指導和進度追蹤，最大發揮每天的刷牙效果。三者合一，勢不可擋。
精心設計只為您
電動牙刷的一切，從輕薄設計到雅致玻璃充電座，都由專業設計師與工程師精心打造。另外，旅行充電盒可讓您隨時隨地都能保護好電動牙刷，並為其充電。
刷牙無顧忌，交給刷頭更換提醒來通知您
您知道刷頭在使用三個月後，效果會降低嗎？牙科專家建議，需定期更換刷頭。因此飛利浦 Sonicare 牙刷內建刷頭更換提醒，追蹤您刷牙的頻率與力道，並適時提醒您需更換新刷頭。
連續 14 天都能正常刷牙
充電一次即可連續正常刷牙 14 天，提升刷牙習慣的便利性。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
強度
高
To boost your clean 中
For an everyday clean 低
For sensitive teeth and gums
功率
電壓
100-240 V
技術規格
電池續航力 (從電力充滿到沒電)
14 天 電池
Rechargeable 電池類型
Lithium ION 耗電量
Standby without display <0.06W
設計與外型
色彩
White
客戶服務
保固
2-year limited warranty 軟體支援
Philips offers relevant software updates for a period of 2 years after the date of purchase.
相容性
與 Android 相容
Android phones with Bluetooth 4.0 and above 藍牙無線技術
Connected Sonicare app 與 iOS 相容
iPhone with Bluetooth 4.0 and above
使用簡單
握把相容性
Easy click-on brush heads 電量指示燈
Illuminated icon indicates battery life 握把
Sleek and compact design 計時器
BrushPacer and SmartTimer
內附配件
握把
1 DiamondClean Smart 刷頭 玻璃充電座
1 旅行收藏盒
1 Charging travel case 充電器
1 Charging base and glass
清潔效能
清除牙菌斑
效果高出 10 倍* 亮白
Up to 100% more stain removal** 速度
62,000 brush movements / min
模式
清潔
For exceptional everyday clean 深層清潔+
For an invigorating deep clean 牙齦健康
Gently massages your gums 亮白+
To help remove surface stains 潔舌
For long-lasting fresh breath
智慧型感應器技術
壓力回饋 更換提醒
Lets you know when to replace your brush head
Sonicare 應用程式
追蹤與進度報告
Track your brushing habits and improvements over time with in-depth data and personalized insights. 即時指導
Receive feedback on pressure, motion, and coverage to improve your brushing technique as you go. 個人化指導
Get customized brushing tips based on your brushing patterns and habits.
*來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達72%的10個國家， 向1800多位牙科專業人士調查之結果。 *出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異。 * 相較於 DiamondClean *** 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較 **** 使用「亮白+」模式 3 天與手動牙刷比較 **** 根據每天以標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
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