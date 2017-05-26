更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙

**僅限專業牙醫通路販售**飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動62,000次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。 DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備5種潔牙模式，以及3段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能5倍去除牙漬，3天讓牙齒有感亮白！