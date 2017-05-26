5 種模式和 3段強度設定

DiamondClean Smart 有5種模式，涵蓋各種刷牙需求：「清潔」模式可維持每天的優異清潔效果，「亮白+」可清除牙垢，「深層清潔+」可提供暢快的深層清潔，「護齦」可溫和有效地清潔牙齒和牙齦，「舌苔清潔」則是清潔舌頭的最佳模式，將舌苔、細菌和壞口氣一掃而空。更有3段強度供您選擇，較強的設定可加速清潔，而較弱的設定則適合較為敏感的口腔。