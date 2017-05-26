Philips Sonicare DiamondClean Smart 鑽石靚白智能音波震動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動62,000次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。
DiamondClean Smart 獨家的「三大智能感應科技」搭配專屬潔牙APP，能提供個人化的回饋訊息和指導，清潔各種潔牙盲區，給您最完善的口腔照護。具備5種潔牙模式，以及3段強度，能隨心所欲調整潔牙力道，4款智能刷頭則能貼合牙齒、牙齦，有效清除10倍牙菌斑，同時提升7倍護齦力，減少牙齦發炎與出血，而緊密的亮白刷毛則能5倍去除牙漬，3天讓牙齒有感亮白！
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 鑽石靚白智能音波震動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌* 三大智能感應科技 X 潔牙APP 5種模式 (清潔、亮白、護齦、深層清潔、舌苔清潔) 4款智能刷頭 X 智慧型刷頭感應器 3段強度 牙菌斑清除效果高達10 倍*
裝上 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭，體驗最深度的清潔效果。柔軟彈性的刷頭側緣，讓刷毛可以貼合每顆牙齒的表面形狀，提供高達 4 倍以上的表面接觸***，搭配音波流體潔力技術，即使是難以處理的部位，也能展現 10 倍牙菌斑清除效果*。
2 週擁有7倍更健康的牙齦*
裝上 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭，讓牙齦更加健康。較小的刷頭尺寸可精確對準牙齦邊緣，精緻的超長刷毛設計，更貼合牙齦線，有效針對疾病易發生處進行清潔。柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損、牙齦萎縮、牙齦流血，經臨床實證可在2週內擁有7 倍更健康的牙齦。*
5倍去除牙漬，3 天有感亮白*
裝上 W3 Premium White 潔白刷頭，密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，輕鬆去除表面齒垢，經臨床實證，只要 3 天，就能去除5倍牙漬*，實現有感亮白，展現自信笑容！
清除舌苔，享受更持久的清新口氣
裝上 TongueCare+ 潔舌刷，特殊設計的 240 根 MicroBristles 可深層清潔，溫和地清除舌頭上引起異味的食物殘渣、細菌和舌苔，給你潔淨口腔和清新迷人的氣息。
針對較麻煩的區域加強護理
牙醫認為您有需要特別注意的麻煩區域嗎？我們可在手機應用程式內的 3D 口腔圖像中強調這些區塊，提醒您加強處理難刷的部位。
「智能定位感應」引導您刷牙，避免遺漏的區域
三大智能感應科技之一的「智能定位感應」，能智慧偵測口腔內所有區域，搭配專屬潔牙APP，讓您知道何時已完成全口腔清潔，並即時指導需要再加強的部位，避免遺漏任何區域。
「智能動作感應」引導刷牙動作，潔牙更輕鬆
不須您費力刷動，只需讓音波流體潔力和刷頭完成工作即可。我們在握把內置入了刷動感應器，可溫和地提醒您減少"左右橫刷"次數。如此一來，不僅能擁有更好的刷牙技巧，更能溫柔又有效率地清潔口腔。
「智能感應刷頭」自動配對最佳模式與強度
不確定該使用哪種模式與強度等級嗎？不用擔心，當您更換刷頭時，刷頭內的微晶片會向 DiamondClean Smart 傳達您正在使用的刷頭，刷柄即會自動轉換成最適當的潔牙模式與強度，提供你最佳潔牙效果。
智能刷頭更換提醒，確保最佳效能
刷頭會隨著時間逐漸磨損，變得無法再有效清除牙菌斑。透過智慧型刷頭感應功能，您絕對不會錯過更換刷頭的時機。牙刷會根據個人刷牙習慣，追蹤您的每種刷頭已使用的時間與強度，並在該更換刷頭時提醒您。您也可以在飛利浦 Sonicare 應用程式中監控刷頭的使用壽命，以便提早準備替換刷頭。
5 種模式和 3段強度設定
DiamondClean Smart 有5種模式，涵蓋各種刷牙需求：「清潔」模式可維持每天的優異清潔效果，「亮白+」可清除牙垢，「深層清潔+」可提供暢快的深層清潔，「護齦」可溫和有效地清潔牙齒和牙齦，「舌苔清潔」則是清潔舌頭的最佳模式，將舌苔、細菌和壞口氣一掃而空。更有3段強度供您選擇，較強的設定可加速清潔，而較弱的設定則適合較為敏感的口腔。
「智能力道感應」避免潔牙力道過大
您或許不會注意到自己刷牙的力道是否過大，但 DiamondClean Smart 會為您把關。如果您刷牙太過用力，握把底部的環狀指示燈會開始閃爍，溫和地提醒您減輕力道，在此功能的協助下，10 人中有 7 人可以將牙刷得更完善，給予牙齒和牙齦更完整的保護。
帶您回到任何遺漏之處，確保 100% 的清潔範圍
若您不小心在刷牙時遺漏任何部位，應用程式的 TouchUp 功能將會顯示出該區域。您可以再次仔細清潔該處，自信體驗每一次都完美潔淨的口腔。
無論在家還是出門在外，都能方便又時尚的充電
單次充飽電後，可供正常使用兩週。如果在旅途中電量過低，可將牙刷放入USB充電旅行盒內，並連接您的筆記型電腦或電源插座進行充電。在家中充電時，只要將牙刷放入時尚玻璃充電座即可，這不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的漱口杯。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
連線能力
Bluetooth® 無線科技
已連線刷牙手機應用程式
功率
電壓
110-220 V
技術規格
電池
充電式 電池續航力 (從電力充滿到沒電)
14 天****** 電池類型
鋰離子
設計與外型
色彩
藍色
客戶服務
保固
2 年有限保固
相容性
與 Android 相容
Android 手機
具備藍牙 4.0 的平板電腦 與 iOS 相容
iPad 第 3 代或更高版本
iPhone 4S 或更高版本
iOS7 或更高版本
使用簡單
電量指示燈
發光式圖示顯示電池壽命 握把相容性
方便的一按即用刷頭 顯示器
背光螢幕 握把
纖巧的人體工學設計 刷頭感應
搭配最佳模式 更換提醒
內附配件
握把
1 支 DiamondClean Smart 刷頭放置架
1 刷頭
1 支 C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭
1 支 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭
1 支 W3 Premium White 潔白刷頭
1 支 TongueCare+ 潔舌刷 玻璃充電座
1 旅行收藏盒
USB 旅行充電盒
清潔效能
對健康有益
牙齦潔淨效果高達 7 倍**** 效能
牙菌斑清除效果提高達 10 倍* 速度
每分鐘可刷 62000 次 計時器
BrushPacer 和智慧型計時器 美白效果
減少高達 100% 的牙垢***** 壓力回饋 TouchUp
確保 100% 的範圍
模式
3 種強度 清潔
實現優異的每日清潔效果 深層清潔+
實現活力深層清潔 牙齦健康
特別注意臼齒 TongueCare+
持久的清新口氣 亮白+
清除表面牙垢
BrushSync 模式配對
C3 Premium Plaque Control 牙菌斑防禦刷頭
搭配「乾淨」模式 G3 Premium Gum Care 牙齦護理刷頭
搭配「牙齦保健」模式 W3 Premium White 潔白刷頭
搭配「亮白+」模式 TongueCare+ 潔舌刷
搭配「舌頭護理」模式
智慧型感應器技術
壓力感測器
刷牙力道過強時警示 位置感應器
追蹤及改善範圍 刷動感應器
指引減少刷動 3D 口腔圖像
強調重點區域 TouchUp
顯示遺漏的區域
*來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達72%的10個國家， 向1800多位牙科專業人士調查之結果。 *出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異。 * 相較於 DiamondClean *** 使用「牙齦保健」模式 2 週後與手動牙刷比較 **** 使用「亮白+」模式 3 天與手動牙刷比較 **** 根據每天以標準模式刷牙兩次，每次兩分鐘計算
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