每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
雙重過濾系統可清除毛髮、泡沫和凝膠。獨特的雙重過濾設計可防止毛髮卡在刀頭上，讓刮鬍刀隨時都能發揮優異效能。
主動式潤滑系統可降低刀頭及刀片的摩擦及損耗情況，讓刮鬍刀即使使用再久，也依然如新。
比起單用清水沖洗，DualFiltration 雙重濾淨系統加上主動式潤滑功能，讓刮鬍刀的清潔度高出 10 倍之多
SmartClean 智慧型清洗系統新推出的清潔匣溶液，採用獨特配方，散發清新香氣。不只可清潔刮鬍刀以常保衛生，同時讓刀頭散發清新芳香。
飛利浦 SmartClean 智慧型清洗系統搭配清潔匣，是第一款刮鬍刀清潔系統，可有效清潔刮鬍刀上殘留的泡沫和凝膠。
在每週使用的情況下，一個飛利浦清潔匣可使用長達 3 個月。2 入裝可讓您享有共 6 個月的清潔便利性。
清潔匣適用於所有具備 SmartClean 智慧型清洗系統的刮鬍刀。
專利配方可去除刀片上沾附的皮膚油脂及髒汙，確保您每一天都能擁有清爽、衛生的刮鬍體驗。
內附配件
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