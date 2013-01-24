主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

清潔匣

JC302/51
1 獲獎記錄
  • 讓您的刮鬍刀維持完好如新 讓您的刮鬍刀維持完好如新 讓您的刮鬍刀維持完好如新
    -{discount-value}

    清潔匣

    JC302/51
    1 獲獎記錄

    讓您的刮鬍刀維持完好如新

    SmartClean 智慧型清洗系統的專用清潔匣，讓您以便利的方式清潔、潤滑刮鬍刀，並復舊如新，每一天都像是在用新的刮鬍刀一樣舒爽 查看所有優點

    建議零售價格: NT$450.00

    清潔匣

    讓您的刮鬍刀維持完好如新

    SmartClean 智慧型清洗系統的專用清潔匣，讓您以便利的方式清潔、潤滑刮鬍刀，並復舊如新，每一天都像是在用新的刮鬍刀一樣舒爽 查看所有優點

    讓您的刮鬍刀維持完好如新

    SmartClean 智慧型清洗系統的專用清潔匣，讓您以便利的方式清潔、潤滑刮鬍刀，並復舊如新，每一天都像是在用新的刮鬍刀一樣舒爽 查看所有優點

    建議零售價格: NT$450.00

    清潔匣

    讓您的刮鬍刀維持完好如新

    SmartClean 智慧型清洗系統的專用清潔匣，讓您以便利的方式清潔、潤滑刮鬍刀，並復舊如新，每一天都像是在用新的刮鬍刀一樣舒爽 查看所有優點

    相容的產品

    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      讓您的刮鬍刀維持完好如新

      適合各種 SmartClean 系統

      • 2 組
      • 強力清潔
      • 有效潤滑
      • 舒爽暢快
      雙重過濾系統可清除毛髮、泡沫和凝膠

      雙重過濾系統可清除毛髮、泡沫和凝膠

      雙重過濾系統可清除毛髮、泡沫和凝膠。獨特的雙重過濾設計可防止毛髮卡在刀頭上，讓刮鬍刀隨時都能發揮優異效能。

      主動式潤滑功能可減少刀片摩擦及損耗

      主動式潤滑功能可減少刀片摩擦及損耗

      主動式潤滑系統可降低刀頭及刀片的摩擦及損耗情況，讓刮鬍刀即使使用再久，也依然如新。

      清潔效果比水好 10 倍

      清潔效果比水好 10 倍

      比起單用清水沖洗，DualFiltration 雙重濾淨系統加上主動式潤滑功能，讓刮鬍刀的清潔度高出 10 倍之多

      為您的電鬍刀刀頭帶來清新芳香

      為您的電鬍刀刀頭帶來清新芳香

      SmartClean 智慧型清洗系統新推出的清潔匣溶液，採用獨特配方，散發清新香氣。不只可清潔刮鬍刀以常保衛生，同時讓刀頭散發清新芳香。

      有效清潔沾有泡沫和凝膠的刮鬍刀

      有效清潔沾有泡沫和凝膠的刮鬍刀

      飛利浦 SmartClean 智慧型清洗系統搭配清潔匣，是第一款刮鬍刀清潔系統，可有效清潔刮鬍刀上殘留的泡沫和凝膠。

      6 個月的便利清潔

      6 個月的便利清潔

      在每週使用的情況下，一個飛利浦清潔匣可使用長達 3 個月。2 入裝可讓您享有共 6 個月的清潔便利性。

      適合各種 SmartClean 系統

      適合各種 SmartClean 系統

      清潔匣適用於所有具備 SmartClean 智慧型清洗系統的刮鬍刀。

      去除刀片上沾附的皮膚油脂，帶來清新衛生的刮鬍體驗

      專利配方可去除刀片上沾附的皮膚油脂及髒汙，確保您每一天都能擁有清爽、衛生的刮鬍體驗。

      技術規格

      • 內附配件

        清潔匣
        2  件

      • 清潔匣
        2 入 5.75 液量盎司 / 2 入 170 毫升

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄

          評論

          成為第一個複查該產品

          • 結果係根據飛利浦內部實驗室測試及消費者的居家使用測試之結果，方法為測量清潔之後殘留在刀頭上的毛髮量。