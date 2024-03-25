輕巧、舒適、可折疊，更可持久播放！
這款無線耳罩式耳機的播放時間達 55 小時，充飽電後可盡情暢用。享受優異音效，即使低音量，Dynamic Bass 動態低音功能也能提供更深沉的低音，還可為影片啟動低延遲設定。
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輕巧、舒適、可折疊，更可持久播放！ 輕量耳罩式耳機 自然音效。動態低音 播放時間達 55 小時 清晰通話 輕巧舒適，可長時間配戴
這款耳罩式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。襯墊頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，柔軟的耳罩亦可調整角度，讓您感覺舒適得恰到好處。每個耳罩都有記憶泡棉襯墊：越常配戴，就越愛它。
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
32 公釐驅動器給您絕佳音效，而耳罩貼合度則提供優異的被動式抗噪功能。如果您喜歡低音音場，可透過飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛的低音音場所帶來的震撼力。
播放時間達 55 小時。USB-C 充電
這款無線耳機擁有達 55 小時的播放時間，足以讓您聆聽豐富的播放清單。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便有足夠電力讓音樂持續播放 2 小時。
穩固的藍牙多點連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
美觀便攜的折疊設計
隨身攜帶！這些耳罩式無線耳機採用時尚的霧面配色和折疊式設計，哪裡都能帶著走。耳罩可平折並向內旋轉，方便收納在口袋或包包裡。
右耳罩上有便利的多功能按鈕
右耳罩上的便利多功能按鈕可讓您管理通話，或控制播放和音量。如果正在觀賞影片或電影，可以使用電源按鈕來啟動低延遲設定。
飛利浦耳機應用程式。自訂音效控制
您可以使用我們的輔助應用程式啟動動態低音，或在觀賞影片時開啟低延遲設定。還有各種預設音效風格：「語音」最適合播客使用！是否曾經忘記關掉耳機？在應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這些無線耳機具有 32 公釐大型驅動器，能輸出飛利浦獨特音感。無論聆聽任何內容，都能享受深沉低音的柔和自然音效。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率距離
20 - 20,000 Hz 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
20 mW 敏感度
112 dB (1K Hz) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是
外紙箱
長度
20.00
cm 包裝數
3 寬度
17.00
cm 總重
1.170
kg 高度
28.50
cm GTIN
1 48 95229 13973 9 淨重
0.53
kg 皮重
0.64
kg
便利
通話管理 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕
功率
音樂播放時間
55
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 2 hrs 電池重量 (總計)
13
g 電池容量 (耳機)
600
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
25.1
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
18
cm 深度
5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13973 2 總重
0.303
kg 淨重
0.178
kg 皮重
0.125
kg
產品尺寸
高度
15.5
cm 寬度
17.6
cm 深度
4.25
cm 重量
0.160
kg
配件
快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
平折/向內 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20349 5
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下多功能按鈕 語音助理支援
是
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