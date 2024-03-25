輕巧舒適，可長時間配戴

這款耳罩式耳機專為日常配戴的舒適感而設計。襯墊頭帶的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，柔軟的耳罩亦可調整角度，讓您感覺舒適得恰到好處。每個耳罩都有記憶泡棉襯墊：越常配戴，就越愛它。