音效清晰無比
適切聆聽樂音和通話。這款真無線耳機使用 13 公釐驅動器，實現豐富音效與強勁低音，還有人工智慧麥克風帶來清晰通話效果。搭配 IPX4 防潑濺且抗汗水等級，以及口袋大小的充電盒，提供 26 小時的播放時間。
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音效清晰無比 清晰的通話品質 13 公釐驅動器帶來震撼低音 舒適的人體工學設計 IPX4 防潑濺/抗汗水 小巧舒適的耳塞式耳機，展現強勁低音
這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可獲得最佳音效。輕觸左耳塞啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。
13 公釐驅動器，提供絕佳音效與強勁低音
聆聽真實的聽覺饗宴。這款耳機採用自訂設計，搭配 13 公釐動態驅動器，帶來令人驚豔的聆聽體驗。驅動器的大功率容量能增強動態和低音，絕不漏拍。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。
播放時間達 26 小時。口袋大小的充電盒
充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 20 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
穩固的藍牙連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的播客內容，都沒有惱人的斷音。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
13 公釐 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
115 dB (1k Hz，179mV) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
達 10 公尺 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
30.00
cm 包裝數
24 寬度
16.00
cm 總重
2.330
kg 高度
21.00
cm GTIN
1 48 95229 15140 3 淨重
1.39
kg 皮重
0.94
kg
便利
防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
觸控
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
6 + 20
小時 通話時間
6 小時 充電時間
2
小時 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.2
g 電池容量 (充電盒)
480
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
40
mAh
包裝尺寸
高度
11.50
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.50
cm 深度
3.60
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15140 6 總重
0.085
kg 淨重
0.058
kg 皮重
0.027
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
開放式貼合
電信
用於通話的麥克風
an AI mic each bud
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.23 x 2.54 x 5.61
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
1.71 x 1.94 x 3.10
cm 總重量
0.039
kg
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
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