播放時間達 26 小時。口袋大小的充電盒

充飽電時可提供 6 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 20 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 15 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。