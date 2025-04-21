播放時間達 32 小時。口袋大小的充電盒

充飽電時可提供 7 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 25 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 10 分鐘即可享有多一個小時的電力，單聲道模式可讓您只使用任何一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。充電盒可透過 USB-C 充電。