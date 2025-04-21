日常使用的耳機，不可或缺
小巧真無線耳塞式耳機，完美貼合，絕佳音質，升級您的日常必須。口袋大小的充電盒，讓播放時間長達 32 小時，通話音質清晰無比。
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日常使用的耳機，不可或缺 小巧耳塞。物超所值 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 4 麥克風技術 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可從其 6 公釐驅動器獲得最佳音效。透過耳塞式耳機控制功能或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音效果，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。
播放時間達 32 小時。口袋大小的充電盒
充飽電時可提供 7 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 25 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 10 分鐘即可享有多一個小時的電力，單聲道模式可讓您只使用任何一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。充電盒可透過 USB-C 充電。
4 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
您通話時，四個麥克風設計與降造演算法相互作用，可接收您的聲音，並將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。即使您身處吵雜的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象也完全不會聽到週遭的對話！
穩定的藍牙多點連線與輕鬆配對
藍牙 5.4 更穩定的連線品質讓您享受順暢串流，沒有惱人的斷音。您可同時與兩個藍牙裝置連線，並透過飛利浦耳機應用程式管理連線裝置。Android 使用者也可使用 Google Fast Pair，Windows 使用者則可使用 Microsoft Swift Pair。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
舒適貼合與可自訂的貼耳式觸控功能
耳塞可輕柔穩固地塞入耳道，並搭配可互換式矽膠耳塞護套，讓您找到最適合的貼合度。耳塞上的觸控功能讓一切駕輕就熟，您還可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。
飛利浦耳機應用程式可個人化您的耳機
除了自訂觸控功能外，我們的輔助應用程式可讓您啟動動態低音或使用應用程式內等化器微調音效。此外，您還能使用應用程式管理連線裝置、讓耳塞式耳機韌體維持在最新版本等。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到播客，盡情聆聽所愛內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
從環保出發的設計和包裝
我們不斷努力讓供應鏈更加永續且透明。這款耳機是以 RCS 認證消費後回收再生塑膠製成，我們的無塑包裝材料則使用 FSC 認證回收再生紙板和大豆墨水。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
喇叭直徑
6 公釐 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
24.80
cm 包裝數
24 寬度
22.30
cm 總重
2.807
kg 高度
21.20
cm GTIN
1 48 95229 16031 3 淨重
1.50
kg 皮重
1.307
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Google Fast Pair
是 Microsoft Swift Pair
是
內紙箱
長度
11.50
cm 包裝數
3 寬度
10.20
cm 高度
9.00
cm 淨重
0.19
kg 總重
0.311
kg 皮重
0.121
kg GTIN
2 48 95229 16031 0
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
7 + 25
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
10 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池重量 (總計)
12.1
g 電池容量 (充電盒)
520
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
49
mAh
包裝尺寸
高度
9.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
1 寬度
9
cm 深度
3.3
cm 內含產品件數
Hanging EAN
48 95229 16031 6 總重
0.086
kg 淨重
0.063
kg 皮重
0.023
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小/中/大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.70 x 2.60 x 4.40
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
2.50 x 1.90 x 3.00
cm 總重量
0.041
kg
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
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