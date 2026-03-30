整天穿戴，難以割捨的貼合感
真無線耳塞式耳機更輕、更貼合且音效絕佳，陪伴您一整天。長達 36 小時播放時間，隨附口袋大小充電盒，質感耳塞讓耳塞式耳機舒適穩固。
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整天穿戴，難以割捨的貼合感 小巧耳塞。舒適貼合 自然音效。動態低音 4 麥克風技術 口袋大小的充電盒 飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。
GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
口袋大小充電盒，附吊繩孔
小巧充電盒可輕鬆放入口袋，或可在吊繩孔裝上掛帶，將充電盒吊在包包或皮帶環上。單聲道模式代表在一邊的耳塞式耳機充電時，依然能使用另一邊的耳機。
搭配充電盒即享達 36 小時的播放時間
充飽電時可提供 8 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 28 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 10 分鐘即可享有多 2 個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
3 mW 敏感度
105db±2db (1kHz、126mV) 驅動器類型
Dynamic
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
43.50
cm 包裝數
24 寬度
24.50
cm 總重
2.95
kg 高度
12.50
cm GTIN
1 48 95229 17770 0 淨重
1.42
kg 皮重
1.53
kg
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
Yes TWS 適用的單聲道模式
Yes 韌體可更新
Yes 控制類型
Touch Google Fast Pair
Yes Microsoft Swift Pair
Yes
內紙箱
長度
11.30
cm 包裝數
3 寬度
10.40
cm 高度
10.00
cm 淨重
0.18
kg 總重
0.32
kg 皮重
0.14
kg GTIN
2 48 95229 17770 7
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
8 + 28
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
10 mins for 2 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
410
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh
包裝尺寸
高度
11.2
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
3.4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17770 3 總重
0.085
kg 淨重
0.059
kg 皮重
0.026
kg
配件
快速入門指南
Yes 耳塞
3 種尺寸 (小/中/大) 充電盒
是
設計
色彩
Light Blue 貼耳材質
Silicone 耳形貼合
In-ear 入耳貼合類型
Silicone ear tip
電信
用於通話的麥克風
2 mics for each side
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
3.83 x 2.65 x 5.73
cm 耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
1.51 x 2.16 x 1.87
cm 總重量
0.034
kg
語音助理
相容的語音助理
Apple Siri
Google Assistant 語音助理啟動
Multi-Function touch 語音助理支援
Yes
永續性
塑膠外殼
contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492
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