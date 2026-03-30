飛利浦耳機應用程式。自訂體驗

感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。