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  • 整天穿戴，難以割捨的貼合感 整天穿戴，難以割捨的貼合感 整天穿戴，難以割捨的貼合感

    真無線耳機

    TAT2100PK/97

    整天穿戴，難以割捨的貼合感

    真無線耳塞式耳機更輕、更貼合且音效絕佳，陪伴您一整天。長達 36 小時播放時間，隨附口袋大小充電盒，質感耳塞讓耳塞式耳機舒適穩固。

    查看所有優點

    提供:

    真無線耳機

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    整天穿戴，難以割捨的貼合感

    • 小巧耳塞。舒適貼合
    • 自然音效。動態低音
    • 4 麥克風技術
    • 口袋大小的充電盒

    飛利浦耳機應用程式。自訂體驗

    感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。

    GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

    我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。

    口袋大小充電盒，附吊繩孔

    小巧充電盒可輕鬆放入口袋，或可在吊繩孔裝上掛帶，將充電盒吊在包包或皮帶環上。單聲道模式代表在一邊的耳塞式耳機充電時，依然能使用另一邊的耳機。

    搭配充電盒即享達 36 小時的播放時間

    充飽電時可提供 8 小時的播放時間，搭配充電盒還能再多出 28 小時。將耳塞式耳機放回充電盒中，2 小時內即可重新充飽電。如需快速充電，只要 10 分鐘即可享有多 2 個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

    溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

    這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      10 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      3 mW
      敏感度
      105db±2db (1kHz、126mV)
      驅動器類型
      Dynamic

    • 連線能力

      藍牙版本
      6.0
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      SBC

    • 外紙箱

      長度
      43.50  cm
      包裝數
      24
      寬度
      24.50  cm
      總重
      2.95  kg
      高度
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17771 7
      淨重
      1.42  kg
      皮重
      1.53  kg

    • 便利

      防水
      IPX4
      飛利浦耳機應用程式支援
      Yes
      TWS 適用的單聲道模式
      Yes
      韌體可更新
      Yes
      控制類型
      Touch
      Google Fast Pair
      Yes
      Microsoft Swift Pair
      Yes

    • 內紙箱

      長度
      11.30  cm
      包裝數
      3
      寬度
      10.40  cm
      高度
      10.00  cm
      淨重
      0.18  kg
      總重
      0.32  kg
      皮重
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17771 4

    • 功率

      電池數量
      3 入
      音樂播放時間
      8 + 28  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      10 mins for 2 hrs
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池重量 (總計)
      10.1  g
      電池容量 (充電盒)
      410  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      50  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      11.2  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9.6  cm
      深度
      3.4  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 17771 0
      總重
      0.085  kg
      淨重
      0.059  kg
      皮重
      0.026  kg

    • 配件

      快速入門指南
      Yes
      耳塞
      3 種尺寸 (小/中/大)
      充電盒

    • 設計

      色彩
      Pink
      貼耳材質
      Silicone
      耳形貼合
      In-ear
      入耳貼合類型
      Silicone ear tip

    • 電信

      用於通話的麥克風
      2 mics for each side

    • 尺寸

      充電盒尺寸 (寬x深x高)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      耳塞式耳機尺寸 (寬x深x高)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      總重量
      0.034  kg

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      語音助理啟動
      Multi-Function touch
      語音助理支援
      Yes

    • 永續性

      塑膠外殼
      contains 55% GRS certified recycled post-consumer Polycarbonate TE-00132492

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