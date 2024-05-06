飛利浦耳機應用程式。自訂耳塞式耳機觸控功能

您可以使用飛利浦耳機應用程式，管理您要連接的裝置或尋找遺失的耳塞式耳機！您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量調整等觸控功能，分配給左耳機或右耳機：當您只透過一個耳塞式耳機以單聲道模式收聽，同時為另一個耳塞式耳機充電時，這項功能會非常方便。