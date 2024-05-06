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    真無線耳機

    TAT2139BK/97

    感受音樂，感覺不到耳機

    這款輕巧的耳塞式耳機沒有耳塞，充電盒也超級袖珍，方便隨身攜帶，隨時聆聽音效，真正舒服。動態低音效果能以低音量提供更深沉的低音，觸控功能也可隨心自訂。

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    提供:

    真無線耳機

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    感受音樂，感覺不到耳機

    • 無耳塞的耳塞式耳機
    • 自然音效。動態低音
    • 口袋大小的充電盒
    • 清晰通話
    小巧舒適的耳塞式耳機。沒有耳塞，沒有壓力

    小巧舒適的耳塞式耳機。沒有耳塞，沒有壓力

    如果您不喜歡耳塞塞在耳道裡的感覺，這款真無線耳塞式耳機就是您的最佳選擇！每個耳塞都位於外耳中，細長的耳柄則能穩固定位。由於耳道中沒有耳塞，即使長時間聆聽也不會感受到壓力。

    搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效

    搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效

    這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可從其 13 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    通話時，您的聲音會變大聲且清晰！兩個波束成形麥克風能精準收音，而降噪演算法則可將周圍環境的一些背景噪音阻隔在外。您可以透過任一耳塞式耳機上的觸控功能接聽來電。

    播放時間達 28 小時。口袋大小的充電盒

    充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳塞式耳機放回充電盒 15 分鐘，即可多享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，充電盒可透過 USB-C 充電。

    飛利浦耳機應用程式。自訂耳塞式耳機觸控功能

    您可以使用飛利浦耳機應用程式，管理您要連接的裝置或尋找遺失的耳塞式耳機！您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量調整等觸控功能，分配給左耳機或右耳機：當您只透過一個耳塞式耳機以單聲道模式收聽，同時為另一個耳塞式耳機充電時，這項功能會非常方便。

    IPX4 防潑濺且抗汗水

    這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。

    穩固的藍牙多點連線

    進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

    溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

    從音樂到 Podcast，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型 13 公釐驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。

    技術規格

    • 音效

      喇叭直徑
      13 公釐
      驅動器類型
      動態
      阻抗
      16 歐姆
      敏感度
      94 dB (1k Hz，-10dBFs)
      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      最大輸入功率
      10 mW

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.3
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      SBC

    • 外紙箱

      包裝數
      24
      GTIN
      1 48 95229 14008 7
      長度
      24.80 公分
      寬度
      22.30 公分
      總重
      2.763 公斤
      淨重
      1.42 公斤
      皮重
      1.343 公斤
      高度
      21.20 公分

    • 便利

      防水
      IPX4
      飛利浦耳機應用程式支援
      TWS 適用的單聲道模式
      韌體可更新
      控制類型
      觸控
      Google Fast Pair

    • 內紙箱

      包裝數
      3
      GTIN
      2 48 95229 14008 4
      長度
      11.50 公分
      寬度
      10.20 公分
      高度
      9.00 公分
      總重
      0.305 公斤
      淨重
      0.18 公斤
      皮重
      0.125 公斤

    • 功率

      充電式
      電池數量
      3 入
      音樂播放時間
      7 + 21  小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (Built-in)
      電池容量 (耳塞式耳機)
      50 mAh
      電池容量 (充電盒)
      520 mAh
      電池重量 (總計)
      12.5 公克

    • 包裝尺寸

      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 14008 0
      高度
      9.5 公分
      寬度
      9 公分
      深度
      3.3 公分
      總重
      0.085 公斤
      淨重
      0.059 公斤
      皮重
      0.026 公斤

    • 配件

      快速入門指南
      充電盒
      充電纜線
      USB-C 纜線，200 公釐

    • 設計

      色彩
      黑色
      配戴方式
      耳塞式耳機

    • 電信

      用於通話的麥克風
      2 mics

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      多功能按鈕
      語音助理支援

    • 尺寸

      耳塞尺寸 (寬x深x高)
      2.05 x 1.90 x 2.90 公分
      充電盒尺寸 (寬x深x高)
      5.10 x 2.60 x 4.40 公分
      總重量
      0.041 公斤

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