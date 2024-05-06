感受音樂，感覺不到耳機
這款輕巧的耳塞式耳機沒有耳塞，充電盒也超級袖珍，方便隨身攜帶，隨時聆聽音效，真正舒服。動態低音效果能以低音量提供更深沉的低音，觸控功能也可隨心自訂。
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感受音樂，感覺不到耳機 無耳塞的耳塞式耳機 自然音效。動態低音 口袋大小的充電盒 清晰通話 小巧舒適的耳塞式耳機。沒有耳塞，沒有壓力
如果您不喜歡耳塞塞在耳道裡的感覺，這款真無線耳塞式耳機就是您的最佳選擇！每個耳塞都位於外耳中，細長的耳柄則能穩固定位。由於耳道中沒有耳塞，即使長時間聆聽也不會感受到壓力。
搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
這款真無線耳塞式耳機體積小巧，但不需要調高音量，即可從其 13 公釐驅動器獲得最佳音效。透過左耳塞或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，即使輕聲聆聽，也能充分享受您最愛的低音音場所帶來的震撼力。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，您的聲音會變大聲且清晰！兩個波束成形麥克風能精準收音，而降噪演算法則可將周圍環境的一些背景噪音阻隔在外。您可以透過任一耳塞式耳機上的觸控功能接聽來電。
播放時間達 28 小時。口袋大小的充電盒
充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳塞式耳機放回充電盒 15 分鐘，即可多享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，充電盒可透過 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式。自訂耳塞式耳機觸控功能
您可以使用飛利浦耳機應用程式，管理您要連接的裝置或尋找遺失的耳塞式耳機！您也可以將播放、暫停、跳過曲目和音量調整等觸控功能，分配給左耳機或右耳機：當您只透過一個耳塞式耳機以單聲道模式收聽，同時為另一個耳塞式耳機充電時，這項功能會非常方便。
IPX4 防潑濺且抗汗水
這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。
穩固的藍牙多點連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
從音樂到 Podcast，保證愛上收聽的內容！這款真無線耳塞式耳機配備大型 13 公釐驅動器，專為飛利浦獨特音感所設計。無論收聽什麼內容，都能享受溫暖且自然的音質與深沉低音。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
喇叭直徑
13 公釐 驅動器類型
動態 阻抗
16 歐姆 敏感度
94 dB (1k Hz，-10dBFs) 頻率範圍
20 - 20,000 Hz 最大輸入功率
10 mW
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
包裝數
24 GTIN
1 48 95229 14009 4 長度
24.80 公分 寬度
22.30 公分 總重
2.763 公斤 淨重
1.42 公斤 皮重
1.343 公斤 高度
21.20 公分
便利
防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Google Fast Pair
是
內紙箱
包裝數
3 GTIN
2 48 95229 14009 1 長度
11.50 公分 寬度
10.20 公分 高度
9.00 公分 總重
0.305 公斤 淨重
0.18 公斤 皮重
0.125 公斤
功率
充電式
是 電池數量
3 入 音樂播放時間
7 + 21
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池容量 (耳塞式耳機)
50 mAh 電池容量 (充電盒)
520 mAh 電池重量 (總計)
12.5 公克
包裝尺寸
包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 內含產品件數
1 EAN
48 95229 14009 7 高度
9.5 公分 寬度
9 公分 深度
3.3 公分 總重
0.085 公斤 淨重
0.059 公斤 皮重
0.026 公斤
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白色 配戴方式
耳塞式耳機
電信
用於通話的麥克風
2 mics
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
尺寸
耳塞尺寸 (寬x深x高)
2.05 x 1.90 x 2.90 公分 充電盒尺寸 (寬x深x高)
5.10 x 2.60 x 4.40 公分 總重量
0.041 公斤
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