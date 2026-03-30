排除雜音，難以割捨的貼合感
真無線耳塞式耳機更輕、更貼合且音效絕佳，陪伴您一整天。主動式降噪功能讓您聆聽不受干擾，而質感耳塞讓耳塞式耳機舒適穩固。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
排除雜音，難以割捨的貼合感 小巧耳塞。舒適貼合 主動降噪 4 麥克風技術 自然音效。動態低音 完美貼合的日常使用耳機，享受絕佳音效
SecureFit 質感耳塞帶給您更輕且更舒適的貼合感受，同時建立良好密合，傳遞更加音效。動態低音等功能讓您即使輕聲聆聽，也能充分享受最愛曲調的震撼力。
搭配主動式降噪功能，隨時聆聽音樂
主動降噪功能可減少外界噪音，讓您能專注於曲調、博客和通話。可透過耳塞式耳機或輔助應用程式，開啟或關閉該功能，而感知模式將能讓外界的聲音恢復。
4 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
這些耳機都擁有四麥克風設定，其中的兩個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，可為您帶來超清晰的通話。即使您在人聲鼎沸的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象將不受週遭聲響干擾。
Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對
與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Google Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。
IPX4 防潑濺且抗汗水
再也不用在意天氣，IPX4 等級代表這款耳塞式耳機具備防潑濺功能，下點小雨也沒有關係！在特別炎熱的日子戴著也不怕些許汗水。
口袋大小充電盒，附吊繩孔
小巧充電盒可輕鬆放入口袋，或可在吊繩孔裝上掛帶，將充電盒吊在包包或皮帶環上。單聲道模式代表在一邊的耳塞式耳機充電時，依然能使用另一邊的耳機。
搭配充電盒即享達 36 小時的播放時間
關閉降噪功能時，充飽電即可享有 8 小時的播放時間，使用充電盒可再享有額外 28 小時 (降噪功能開啟時可提供 6 小時播放時間，充電盒可再額外提供 21 小時)。如需快速充電，充電盒充電 10 分鐘，即可額外使用 2 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
10 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
3 mW 敏感度
105db±2db (1kHz、126mV) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
43.50
cm 包裝數
24 寬度
24.50
cm 總重
2.95
kg 高度
12.50
cm GTIN
1 48 95229 17816 5 淨重
1.42
kg 皮重
1.53
kg
便利
音量控制
是 防水
IPX4 飛利浦耳機應用程式支援
是 TWS 適用的單聲道模式
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 Google Fast Pair
是 Microsoft Swift Pair
是
內紙箱
長度
11.30
cm 包裝數
3 寬度
10.40
cm 高度
10.00
cm 淨重
0.18
kg 總重
0.32
kg 皮重
0.14
kg GTIN
2 48 95229 17816 2
功率
電池數量
3 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
6 + 21
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
8 + 28
小時 快速充電時間
10 mins for 2 hrs 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
410
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh
包裝尺寸
高度
11.2
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.6
cm 深度
3.4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17816 8 總重
0.085
kg 淨重
0.059
kg 皮重
0.026
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是
設計
色彩
黑色 配戴方式
耳塞式 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
電信
用於通話的麥克風
2 mics for each side
尺寸
充電盒尺寸 (寬x深x高)
3.83 x 2.65 x 5.73
cm 耳塞尺寸 (寬x深x高)
1.51 x 2.16 x 1.87
cm 總重量
0.034
kg
ANC 功能
ANC 科技
FF 感知模式
是 ANC 適用麥克風
2 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
含有 55% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。