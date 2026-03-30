4 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響

這些耳機都擁有四麥克風設定，其中的兩個麥克風還結合 AI 降噪功能演算法，可為您帶來超清晰的通話。即使您在人聲鼎沸的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象將不受週遭聲響干擾。