耳塞式真無線耳機
專屬音效。專屬風格。
隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。
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專屬音效。專屬風格。 6 公釐驅動器/封閉式背部 舒適貼合 IPX4 防潑濺/抗汗水 長達 24 小時的音樂享受 IPX4 防潑濺且防汗水
這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。
可攜式 USB-C 充電盒。享有長達 24 小時的播放時間
出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 18 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。
單聲道模式。在耳塞式耳機之間切換麥克風
耳機電力不足時需要接聽來電？僅使用一個耳機，讓另一個耳機充電，就能享有更長的通話時間。麥克風會自動指派到正在使用的那側耳機，您可視需要直接切換。
安穩舒適的貼合度
6 公釐釹磁石驅動器實現絕佳音效，貼合輕巧的設計讓您能享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套，有助於找到舒適的耳內貼合度。
多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話
不喜歡目前的曲目？長按多功能按鈕就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。
輕鬆喚醒智慧型手機的語音助理
無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。
智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置
這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率距離
20 - 20,000 Hz 喇叭直徑
6 公釐 振膜
PET 阻抗
16 歐姆 磁鐵類型
NdFeB 最大輸入功率
5 mW 敏感度
90 dB (1K Hz)
連線能力
藍牙版本
5.1 無線
是 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 支援的編碼
SBC 無線傳輸類型
藍牙
外紙箱
長度
37.5
cm 包裝數
24 寬度
27.5
cm 總重
4.231
kg 高度
24.5
cm GTIN
1 48 95229 11019 6 淨重
1.176
kg 皮重
3.055
kg
便利
防水
IPX4 TWS 適用的單聲道模式
是 控制類型
按鈕
內紙箱
長度
17.8
cm 包裝數
3 寬度
12.8
cm 高度
10.4
cm 淨重
0.147
kg 總重
0.507
kg 皮重
0.36
kg GTIN
2 48 95229 11019 3
功率
充電式
是 音樂播放時間
6 + 18
小時 通話時間
5 小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
15 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (built-in) 電池類型 (耳塞式耳機)
Lithium Polymer (built-in) 電池容量 (充電盒)
500
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
50
mAh
包裝尺寸
高度
17
cm 包裝類型
盒子 貨架放置類型
吊掛式 寬度
9.5
cm 深度
4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 11019 9 總重
0.139
kg 淨重
0.049
kg 皮重
0.09
kg
產品尺寸
高度
4.2
cm 寬度
3.6
cm 深度
6.5
cm 重量
0.049
kg
配件
快速入門指南
是 耳塞
3 種尺寸 (小、中、大) 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線
設計
色彩
黑色 貼耳材質
矽膠 耳形貼合
耳塞式 入耳貼合類型
矽膠耳塞
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