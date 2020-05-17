專屬音效。專屬風格。

隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。