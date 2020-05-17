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  • 專屬音效。專屬風格。 專屬音效。專屬風格。 專屬音效。專屬風格。

    耳塞式真無線耳機

    TAT3255BL/00

    專屬音效。專屬風格。

    隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。

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    耳塞式真無線耳機

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    專屬音效。專屬風格。

    • 6 公釐驅動器/封閉式背部
    • 舒適貼合
    • IPX4 防潑濺/抗汗水
    • 長達 24 小時的音樂享受

    IPX4 防潑濺且防汗水

    這款真無線耳機擁有 IPX4 等級，能抵抗來自四面八方的潑濺，無懼些許汗水，您也不需要擔心被雨淋到。

    可攜式 USB-C 充電盒。享有長達 24 小時的播放時間

    出門在外時，放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時，使用充飽電的充電盒可再享有額外 18 小時。使用充電盒快充 15 分鐘，即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。

    單聲道模式。在耳塞式耳機之間切換麥克風

    耳機電力不足時需要接聽來電？僅使用一個耳機，讓另一個耳機充電，就能享有更長的通話時間。麥克風會自動指派到正在使用的那側耳機，您可視需要直接切換。

    安穩舒適的貼合度

    6 公釐釹磁石驅動器實現絕佳音效，貼合輕巧的設計讓您能享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套，有助於找到舒適的耳內貼合度。

    多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

    不喜歡目前的曲目？長按多功能按鈕就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能，讓通話的聲音無比清晰。

    輕鬆喚醒智慧型手機的語音助理

    無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。

    智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置

    這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

    使用內建麥克風，從音樂切換至通話功能

    -

    技術規格

    • 音效

      頻率距離
      20 - 20,000 Hz
      喇叭直徑
      6 公釐
      振膜
      PET
      阻抗
      16 歐姆
      磁鐵類型
      NdFeB
      最大輸入功率
      5 mW
      敏感度
      90 dB (1K Hz)

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.1
      無線
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      支援的編碼
      SBC
      無線傳輸類型
      藍牙

    • 外紙箱

      長度
      37.5  cm
      包裝數
      24
      寬度
      27.5  cm
      總重
      4.231  kg
      高度
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11078 3
      淨重
      1.176  kg
      皮重
      3.055  kg

    • 便利

      防水
      IPX4
      TWS 適用的單聲道模式
      控制類型
      按鈕

    • 內紙箱

      長度
      17.8  cm
      包裝數
      3
      寬度
      12.8  cm
      高度
      10.4  cm
      淨重
      0.147  kg
      總重
      0.507  kg
      皮重
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11078 0

    • 功率

      充電式
      音樂播放時間
      6 + 18  小時
      通話時間
      5 小時
      充電時間
      2  小時
      快速充電時間
      15 mins for 1 hr
      電池類型 (充電盒)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池類型 (耳塞式耳機)
      Lithium Polymer (built-in)
      電池容量 (充電盒)
      500  mAh
      電池容量 (耳塞式耳機)
      50  mAh

    • 包裝尺寸

      高度
      17  cm
      包裝類型
      盒子
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      9.5  cm
      深度
      4  cm
      EAN
      48 95229 11078 6
      總重
      0.139  kg
      淨重
      0.049  kg
      皮重
      0.09  kg

    • 產品尺寸

      高度
      4.2  cm
      寬度
      3.6  cm
      深度
      6.5  cm
      重量
      0.049  kg

    • 配件

      快速入門指南
      耳塞
      3 種尺寸 (小、中、大)
      充電盒
      充電纜線
      USB-C 纜線

    • 設計

      色彩
      藍色
      貼耳材質
      矽膠
      耳形貼合
      耳塞式
      入耳貼合類型
      矽膠耳塞

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