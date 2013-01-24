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飛利浦濾煮式咖啡機

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**所顯示之規格並不適用於各系列的所有產品。

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飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌

西歐第一大咖啡機品牌

 

根據倫敦研究權威 Euromonitor International 所做的 2015 年市場分析，飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌。

 

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飛利浦 AromaLock

AromaLock

 

濾煮式咖啡機的電熱咖啡壺具備一項優異功能，在煮好咖啡後可將香味鎖在壺內，讓新鮮度、風味與香氣保持更久。

 

檢視具備電熱咖啡壺的濾煮式咖啡機

飛利浦 IntenseBrew

IntenseBrew

 

所有不具備 AromaSelect 的飛利浦咖啡機皆具有 IntenseBrew 功能。其預設的設定可確保集中水流通過研磨咖啡粉，然後注入玻璃杯或電熱咖啡壺，賦予濾煮式咖啡更加香濃的風味。

 

檢視具備 IntenseBrew 的濾煮式咖啡機

關於

飛利浦咖啡機

 

傳承 50 年的專業咖啡傳統與知識，飛利浦為懂得享受生活中美好事物的人士設計出輕鬆便利的咖啡機。每款咖啡機皆具備獨一無二的沖煮系統，確保您的義式濃縮咖啡或濾煮式咖啡薈萃最濃醇的風味和香氣。牛奶選項可讓您從冰箱中直接取出牛奶，新鮮現打奶泡，無時無刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。

 

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