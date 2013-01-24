根據倫敦研究權威 Euromonitor International 所做的 2015 年市場分析，飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌。
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起價： NT$6,990.00*
香醇的咖啡來自新鮮的咖啡豆，全靠內建咖啡研磨器
*建議零售價格
**所顯示之規格並不適用於各系列的所有產品。
根據倫敦研究權威 Euromonitor International 所做的 2015 年市場分析，飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌。
濾煮式咖啡機的電熱咖啡壺具備一項優異功能，在煮好咖啡後可將香味鎖在壺內，讓新鮮度、風味與香氣保持更久。
所有不具備 AromaSelect 的飛利浦咖啡機皆具有 IntenseBrew 功能。其預設的設定可確保集中水流通過研磨咖啡粉，然後注入玻璃杯或電熱咖啡壺，賦予濾煮式咖啡更加香濃的風味。
傳承 50 年的專業咖啡傳統與知識，飛利浦為懂得享受生活中美好事物的人士設計出輕鬆便利的咖啡機。每款咖啡機皆具備獨一無二的沖煮系統，確保您的義式濃縮咖啡或濾煮式咖啡薈萃最濃醇的風味和香氣。牛奶選項可讓您從冰箱中直接取出牛奶，新鮮現打奶泡，無時無刻都能依照您的心情，煮出一杯奶香醇郁的卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。