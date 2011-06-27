Philips Sonicare DiamondClean 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能。*潔白皓齒。
DiamondClean 牙刷刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度。
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建議零售價格: NT$1,180.00
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Philips Sonicare DiamondClean 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能。*潔白皓齒。 先進清潔效果，可去除齒垢，打造潔白皓齒 只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗
飛利浦 Sonicare DiamondClean 牙刷刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短 7 天就能讓牙齒更潔白亮麗。
只要 1 星期，鑽石型刷毛就能讓牙齒 100% 更潔白
DiamondClean 的齒垢去除墊以濃密的鑽石型刷毛組成，可去除食物和飲料造成的表面齒垢。短短 7 天就能讓您綻放 100%* 更潔白的笑顏。
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
飛利浦 Sonicare DiamondClean 刷頭經臨床證明，使用四週後牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
獨特設計可發揮最佳音波震動效果
飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。
適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷
本刷頭只需輕輕一按即可從牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。本刷頭適用所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，僅下列除外：PowerUp 電池以及 Essence。
每日例行的最佳口腔保健
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
提示型刷毛確保您獲得最有效的潔牙效果
初期不會有明顯差別，但在經過數月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
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技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中 色彩
白色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
HealthyWhite+ 健康靚白系列
2 系列牙菌斑防禦
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
EasyClean 簡易清潔系列
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
內附配件
刷頭
3 DiamondClean 標準型
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
牙齦健康
幫助改善牙齦健康 清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 亮白
只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗
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