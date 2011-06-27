獨特設計可發揮最佳音波震動效果

飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。