沉浸在美妙音效中
這一款便是您心目中適合日常使用的超舒適降噪耳機。即使在低音量下，都能享有富含低音的絕佳音效。可更換式耳罩墊和電池，即使經過多年使用仍能保有舒適與效能。
沉浸在美妙音效中 自然音效。動態低音 舒適的耳罩式貼合設計 降噪 播放時間達 70 小時 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
客製調教的 32 公釐驅動器與動態低音的結合，可提供完整而豐富的低音，讓您享有絕佳音效，即使是在低音量下也沒問題。若您是在觀看電影或玩遊戲，可以開啟輔助應用程式中的低延遲模式。
舒適的貼合感和可更換元件，可讓產品使用多年
柔軟的 PU 皮革耳罩和柔軟的調整式頭帶可提供超舒適的貼合感。若要取得最佳聲場密封和舒適度，您可以在記憶泡棉耳墊因長期使用而磨損後加以更換。耳機的充電式鋰電池使用壽命結束時，您也可以加以更換。
搭配主動式降噪功能，隨時聆聽音樂
主動降噪功能可減少外界噪音，讓您能專注於曲調、博客和通話。您可以開啟自動模式或使用飛利浦耳機應用程式自行調整降噪程度。
穩定的 Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對
與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Android Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。
播放時間達 70 小時 (開啟降噪功能時為 50 小時)
在關閉降噪功能的情況下，充飽電後最多可播放 70 小時，而在開啟降噪功能的情況下，最多可播放 50 小時。如需快速充電，只要充電 5 分鐘即可再播放 4 小時。
清晰通話。清楚傳達您說話的內容
通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可減少周遭環境的一些背景雜音。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 AI Neural EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來調整降噪功能、啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。
溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感
這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。
全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠。負責任的包裝
我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。
音效
音響系統
封閉式 頻率範圍
20 - 20,000 Hz 阻抗
32 歐姆 最大輸入功率
10 mW 敏感度
113 dB (1 KHz，1 mW) 喇叭直徑
32
mm 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
6.0 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
SBC
外紙箱
長度
21.70
cm 包裝數
3 寬度
18.50
cm 總重
1.32
kg 高度
25.50
cm GTIN
1 48 95229 17760 1 淨重
0.50
kg 皮重
0.82
kg
便利
音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 韌體可更新
是 控制類型
按鈕 Microsoft Swift Pair
是
功率
電池數量
1 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
50
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
70
小時 快速充電時間
5 mins for 4 hrs 電池重量 (總計)
9.52
g 電池容量 (耳機)
500
mAh 電池類型 (耳機)
鋰聚合物 (內建)
包裝尺寸
高度
24.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
19.85
cm 深度
5.5
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 17760 4 總重
0.332
kg 淨重
0.168
kg 皮重
0.164
kg
產品尺寸
高度
17.84
cm 寬度
15.84
cm 深度
7.37
cm 重量
0.156
kg
配件
快速入門指南
是
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
平折/向內 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
耳罩式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
1 mic
ANC 功能
ANC 科技
FB ANC 適用麥克風
3 個麥克風 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下多功能按鈕 語音助理支援
是
永續性
塑膠外殼
含有 71% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492
