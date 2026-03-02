搜尋關鍵字

    耳罩式耳機

    TAH4500LB/97

    沉浸在美妙音效中

    這一款便是您心目中適合日常使用的超舒適降噪耳機。即使在低音量下，都能享有富含低音的絕佳音效。可更換式耳罩墊和電池，即使經過多年使用仍能保有舒適與效能。

    耳罩式耳機

    沉浸在美妙音效中

    • 自然音效。動態低音
    • 舒適的耳罩式貼合設計
    • 降噪
    • 播放時間達 70 小時

    搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效

    客製調教的 32 公釐驅動器與動態低音的結合，可提供完整而豐富的低音，讓您享有絕佳音效，即使是在低音量下也沒問題。若您是在觀看電影或玩遊戲，可以開啟輔助應用程式中的低延遲模式。

    舒適的貼合感和可更換元件，可讓產品使用多年

    柔軟的 PU 皮革耳罩和柔軟的調整式頭帶可提供超舒適的貼合感。若要取得最佳聲場密封和舒適度，您可以在記憶泡棉耳墊因長期使用而磨損後加以更換。耳機的充電式鋰電池使用壽命結束時，您也可以加以更換。

    搭配主動式降噪功能，隨時聆聽音樂

    主動降噪功能可減少外界噪音，讓您能專注於曲調、博客和通話。您可以開啟自動模式或使用飛利浦耳機應用程式自行調整降噪程度。

    穩定的 Bluetooth® 多點連線能力和輕鬆的配對

    與最新 Bluetooth® 6.0 裝置的相容性可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您可以一次連線到兩個裝置。也支援 Android Fast Pair 和 Microsoft Swift Pair。

    播放時間達 70 小時 (開啟降噪功能時為 50 小時)

    在關閉降噪功能的情況下，充飽電後最多可播放 70 小時，而在開啟降噪功能的情況下，最多可播放 50 小時。如需快速充電，只要充電 5 分鐘即可再播放 4 小時。

    清晰通話。清楚傳達您說話的內容

    通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可減少周遭環境的一些背景雜音。

    飛利浦耳機應用程式。自訂體驗

    感覺好像音樂中少了點什麼嗎？我們的輔助應用程式擁有直覺化的等化器 AI Neural EQ，可讓您使用指尖調校音效和探索各種 EQ 設定。您也可以使用應用程式來調整降噪功能、啟動動態低音、管理連線裝置、更新韌體和進行其他操作。

    溫暖且自然的音質。飛利浦獨特音感

    這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效，讓您體驗溫暖、自然的音質與深沉的低音。無論聆聽什麼樣的內容，均享絕佳音質。

    全球回收標準 (GRS) 認證可回收塑膠。負責任的包裝

    我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

    技術規格

    • 音效

      音響系統
      封閉式
      頻率範圍
      20 - 20,000 Hz
      阻抗
      32 歐姆
      最大輸入功率
      10 mW
      敏感度
      113 dB (1 KHz，1 mW)
      喇叭直徑
      32  mm
      驅動器類型
      動態

    • 連線能力

      藍牙版本
      6.0
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      SBC

    • 外紙箱

      長度
      21.70  cm
      包裝數
      3
      寬度
      18.50  cm
      總重
      1.32  kg
      高度
      25.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17762 5
      淨重
      0.50  kg
      皮重
      0.82  kg

    • 便利

      音量控制
      飛利浦耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      韌體可更新
      控制類型
      按鈕
      Microsoft Swift Pair

    • 功率

      電池數量
      1 入
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間 (ANC 開啟)
      50  小時
      音樂播放時間 (ANC 關閉)
      70  小時
      快速充電時間
      5 mins for 4 hrs
      電池重量 (總計)
      9.52  g
      電池容量 (耳機)
      500  mAh
      電池類型 (耳機)
      鋰聚合物 (內建)

    • 包裝尺寸

      高度
      24.5  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      19.85  cm
      深度
      5.5  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 17762 8
      總重
      0.332  kg
      淨重
      0.168  kg
      皮重
      0.164  kg

    • 產品尺寸

      高度
      17.84  cm
      寬度
      15.84  cm
      深度
      7.37  cm
      重量
      0.156  kg

    • 配件

      快速入門指南

    • 設計

      色彩
      淡藍色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      平折/向內
      貼耳材質
      合成皮革
      耳形貼合
      耳罩式
      耳罩類型
      封閉式背部

    • 電信

      用於通話的麥克風
      1 mic

    • ANC 功能

      ANC 科技
      FB
      ANC 適用麥克風
      3 個麥克風
      ANC (主動降噪)

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      按下多功能按鈕
      語音助理支援

    • 永續性

      塑膠外殼
      含有 71% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

