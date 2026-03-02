搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效

客製調教的 32 公釐驅動器與動態低音的結合，可提供完整而豐富的低音，讓您享有絕佳音效，即使是在低音量下也沒問題。若您是在觀看電影或玩遊戲，可以開啟輔助應用程式中的低延遲模式。