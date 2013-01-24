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飛利浦咖啡機

飛利浦濾煮式咖啡機

飛利浦濾煮式咖啡機

 

用傳統方式製作濾煮式咖啡：將研磨咖啡放入濾紙，沖煮出一整壺充滿香氣的咖啡，與親朋好友一同分享，輕鬆寫意。

 

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飛利浦全自動義式咖啡機

飛利浦全自動義式咖啡機

 

我們的磨豆至蒸餾沖泡咖啡機能以單鍵調製義式咖啡或濾煮式咖啡。內建的奶泡功能方便您隨時來上一杯卡布其諾、拿鐵或瑪奇朵，堪稱完美的生活選擇。

 

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飛利浦獨有

飛利浦是西歐第一大咖啡機品牌
    飛利浦品質控管

    品質控管

     

    在研發滴漏式咖啡機的過程中，飛利浦進行了數以千計的測試。而在機器投產後的測試次數甚至更多。每年每台濾煮式機種約經過 3 萬杯咖啡的測試，保證我們濾煮式咖啡的卓越品質，確保每一杯咖啡都洋溢香濃馥郁的風味。

    飛利浦 50 年來的咖啡傳承

    50 年來的咖啡傳承

     

    自 1965 起，飛利浦把咖啡帶進一般人家，並以領先的技術 (例如我們創新的煮沸及沖煮系統) 引導出咖啡機革命潮流。進入 21 世紀，我們與 Sara Lee 攜手合作，推出全世界第一台咖啡包機種 SENSEO®。此外，來自義式濃縮咖啡發源地的義大利熱門品牌 Saeco 與 Gaggia 也加入了飛利浦家族的行列。我們目前的產品組合包括一系列品項完整的咖啡機與擴增功能的配件。我們在慶祝 50 的悠久咖啡傳承之際推出另一項突破性的發展，也就是全球首台可煮出完美濾煮式或義式濃縮咖啡的兩用式咖啡機。

    飛利浦咖啡飲品種類

    滿足每個人的需求

     

    無論您是享受烹煮咖啡的樂趣，或單純喜歡喝咖啡，飛利浦都能提供適合每個人的咖啡機。只要按一個按鍵，全自動義式咖啡機就能給您完美的義式濃縮咖啡、卡布奇諾、拿鐵或瑪奇朵。滴漏式咖啡機具備數種研磨與烹煮模式，可讓您與親朋好友分享一整壺濾煮式咖啡。

     

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    Saeco 全自動義式咖啡機

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    Saeco 半自動義式咖啡機

    Saeco 半自動義式咖啡機

     

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