用傳統方式製作濾煮式咖啡：將研磨咖啡放入濾紙，沖煮出一整壺充滿香氣的咖啡，與親朋好友一同分享，輕鬆寫意。
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在研發滴漏式咖啡機的過程中，飛利浦進行了數以千計的測試。而在機器投產後的測試次數甚至更多。每年每台濾煮式機種約經過 3 萬杯咖啡的測試，保證我們濾煮式咖啡的卓越品質，確保每一杯咖啡都洋溢香濃馥郁的風味。
自 1965 起，飛利浦把咖啡帶進一般人家，並以領先的技術 (例如我們創新的煮沸及沖煮系統) 引導出咖啡機革命潮流。進入 21 世紀，我們與 Sara Lee 攜手合作，推出全世界第一台咖啡包機種 SENSEO®。此外，來自義式濃縮咖啡發源地的義大利熱門品牌 Saeco 與 Gaggia 也加入了飛利浦家族的行列。我們目前的產品組合包括一系列品項完整的咖啡機與擴增功能的配件。我們在慶祝 50 的悠久咖啡傳承之際推出另一項突破性的發展，也就是全球首台可煮出完美濾煮式或義式濃縮咖啡的兩用式咖啡機。
無論您是享受烹煮咖啡的樂趣，或單純喜歡喝咖啡，飛利浦都能提供適合每個人的咖啡機。只要按一個按鍵，全自動義式咖啡機就能給您完美的義式濃縮咖啡、卡布奇諾、拿鐵或瑪奇朵。滴漏式咖啡機具備數種研磨與烹煮模式，可讓您與親朋好友分享一整壺濾煮式咖啡。